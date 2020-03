Σπάνιο αντίτυπο του βιβλίου Casino Royale πουλήθηκε για €66.000!

To βιβλίο Casino Royale του Ian Flemming σε πρώτη έκδοση πωλήθηκε σε δημοπρασία καταγράφοντας ρεκόρ για βιβλίο James Bond.

James Bond, Casino Royale

Η πρώτη έκδοση του Casino Royale

H νουβέλα Casino Royale που έγραψε ο Ian Fleming το 1953 ήταν η αρχή για να δημιουργηθεί ο θρύλος του James Bond. Ακολούθησαν ακόμη έντεκα βιβλία με τον James Bond να γίνεται ο αγαπημένος μυστικός πράκτορας εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Η τεράστια επιτυχία των βιβλίων δεν πέρασε απαρατήρητη από το Hollywood το οποίο έσπευσε να μεταφέρει τον πράκτορα 007 στην μεγάλη οθόνη με ταινίες του James Bond να δημιουργούνται μέχρι και σήμερα.

Στο πέρασμα των χρόνων πολλοί μεγάλοι αστέρες έχουν ενσαρκώσει τον δημοφιλή πράκτορα. Ο Sean Connery, o Roger Moore, o Timothy Dalton, o Pierce Brosnan και ο Daniel Graig είναι μερικοί από τους ηθοποιούς που τον έχουν υποδυθεί.

Ο μύθος που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον James Bond έχει αναγκάσει πολλούς να θέλουν να αποκτήσουν ορισμένα αυθεντικά κομμάτια από οποιαδήποτε συλλογή έχει υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια.

€66.000 για αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του Casino Royale

Σε δημοπρασία του οίκου Lyon & Turnbull στο Εδιμβούργο, πουλήθηκε αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του Casino Royale έναντι 55.000 λιρών Αγγλίας, ποσό που ισούται με 66.000 ευρώ! Το ποσό αυτό αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για αντίτυπο βιβλίου της σειράς James Bond του Ian Fleming.

Η τιμή αυτή ήταν πολύ πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις, που τοποθετούσαν την τελική τιμή μεταξύ 20.000 και 22.000 ευρώ.

Τα στοιχεία του αγοραστή δεν έγιναν γνωστά και το μόνο που ανέφερε η ανακοίνωση του σκωτσέζικου οίκου δημοπρασιών ήταν ότι το ενδιαφέρον για το βιβλίο ήταν ιδιαίτερα μεγάλο με τον οίκο να δέχεται τηλεφωνήματα προσφορών από πολλές διαφορετικές χώρες του κόσμου.

Τα τέσσερα βιβλία της δημοπρασίας πωλήθηκαν συνολικά για σχεδόν €120.000!

Η δημοπρασία περιελάμβανε ακόμα τρία αντίτυπα βιβλίων της σειράς James Bond σε πρώτη έκδοση, τα "Live and Let Die", "Diamonds Are Forever" και "The Man with the Golden Gun", με το σύνολο των πωλήσεων των τεσσάρων αυτών βιβλίων να αποφέρει σχεδόν 120.000 ευρώ!

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου Casino Royale ξεκίνησε να πωλείται στις 13 Απριλίου του 1953 και εξαντλήθηκε μέσα σε ένα μήνα.

Ο συγγραφέας του James Bond, Ian Fleming

Ο Ian Fleming γεννήθηκε το 1908 και αποφοίτησε σε νεαρή ηλικία από την Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία του Sandhurst, στο Surrey της Αγγλίας.

Τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο ο Fleming υπηρέτησε ως προσωπικός βοηθός Διευθυντή Μυστικών Υπηρεσιών στο Ναυτικό, συλλέγοντας γνώσεις και πληροφορίες για μυστικές αποστολές, τις οποίες αργότερα θα χρησιμοποιούσε στις νουβέλες του.

Μετά το τέλος του πολέμου, ο Fleming ξεκίνησε την συγγραφή της σειράς των βιβλίων με ήρωα τον James Bond, από το σπίτι του στη Τζαμάικα.

Μέσα στην επόμενη δεκαετία είχαν πουληθεί περισσότερα από 40 εκατομμύρια αντίτυπα των περιπετειών του πολυμήχανου Βρετανού πράκτορα, κύημα της φαντασίας του Flemming.