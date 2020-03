Τα 10 καλύτερα μουσικά κομμάτια με θέμα τα τυχερά παιχνίδια

Η μουσική καζίνο μπορεί να είναι το στοιχείο που θα σου αλλάξει τη διάθεση κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών σου. Αν η μουσική είναι καλή, θα σε βοηθήσει να διασκεδάσεις και να απολαύσεις το παιχνίδι, ενώ μια δυσάρεστη μουσική, μπορεί ακόμα και να σε οδηγήσει σε εκνευρισμό και λανθασμένες αποφάσεις.

Στα επίγεια καζίνο ο επισκέπτης δεν μπορεί να αλλάξει την μουσική που ακούγεται. Αντιθέτως, από την άνεση του σπιτιού και παίζοντας σε ένα online kazino, ο παίκτης μπορεί να κάνει ότι θέλει και να δημιουργήσει την ιδανική ατμόσφαιρα.

Tι μουσική να ακούς όταν παίζεις σε online καζίνο;

Αν κάποιος για παράδειγμα έχει δεχθεί ερωτική απογοήτευση και επιλέξει να συνδυάσει το παιχνίδι του σε online casino με μία playlist με βαριά λαϊκά τραγούδια, το πιο πιθανό είναι να χειροτερέψει ψυχολογικά και να μην απολαύσει καθόλου το παιχνίδι.

Αν τα γενικά ακούσματα κάποιου είναι σε πολύ έντονους ήχους όπως το heavy metal, είναι πολύ πιθανό η μουσική να του αποσπά την προσοχή από το παιχνίδι και να χάνει την συγκέντρωσή του, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ζημιογόνο, ειδικά σε παιχνίδια όπως το blackjack που απαιτούν συγκέντρωση.

Πρωταρχικός στόχος όταν παίζουμε σε ένα online casino είναι η διασκέδαση, άρα η μουσική που συνοδεύει το παιχνίδι θα είναι από αγαπημένα και οικεία ακούσματα.

Δες την παρακάτω λίστα με κομμάτια που έχουν κοινό θέμα τα τυχερά παιχνίδια και πάρε ιδέες για να «ταξιδέψεις» την ώρα του παιχνιδιού παρέα με πασίγνωστους καλλιτέχνες, όπως ο Sting, o Elvis, o Bob Dylan και οι Rolling Stones.

Shape of my Heart, του Sting

«Μοιράζει τα χαρτιά για διαλογισμό / Αυτοί με τους οποίους παίζει δεν υποπτεύονται τίποτα / Δεν παίζει για τα χρήματα που κερδίζει / Δεν παίζει για τον σεβασμό

Μοιράζει τα χαρτιά για να βρει την απάντηση / Την ιερή γεωμετρία της τύχης / Τον κρυφό νόμο του πιθανού αποτελέσματος / Οι αριθμοί οδηγούν τον χορό.»

Ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Sting, που ίσως δεν είχες προσέξει τους στίχους του και τις πολλές αναφορές στην τράπουλα και την ψυχολογία ενός παίκτη.

Viva Las Vegas, του Elvis Presley

Tο Viva Las Vegas από τον θρυλικό Elvis είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια αυτής της λίστας. Με το ξεκίνημα του τραγουδιού οι πρώτες εικόνες που έρχονται στο μυαλό είναι αυτές των τεράστιων καζίνο και των φωτεινών πινακίδων της πρωτεύουσας του τζόγου.

The Ace of Spades, των Motorhead

«Η πίεση είναι για παιχνίδι, δεν έχει σημασία τι λες εσύ, δεν συμμερίζομαι την απληστία σου, η μόνη κάρτα που χρειάζομαι είναι ο άσσος μπαστούνι». Με τέτοιους στίχους, το Ace of Spades των Motorhead μπαίνει δικαιωματικά στη λίστα μας. Κάποιοι ίσως το βρούνε αρκετά βαρύ και δικαίως, αφού πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια της Heavy Metal σκηνής της δεκαετίας του ’80.

The Jack, των AC/DC

Οι Αυστραλοί AC/DC είναι από τα πιο γνωστά ροκ συγκροτήματα με δεκάδες άλμπουμ και αμέτρητες επιτυχίες παγκοσμίως. Το τραγούδι The Jack είναι από τα λιγότερο γνωστά κομμάτια τους, που ίσως αξίζει λίγης περισσότερης προσοχής. Οι στίχοι του αναφέρονται σε κάποια κυρία που παίζει πολύ καλό πόκερ διαλύοντας τους αντιπάλους της. Μεταξύ άλλων, οι στίχοι αναφέρουν συγκεκριμένα σε κάποιο σημείο τους, «Έπαιζε γρήγορα, έπαιζε σκληρά, μπορούσε να κλείσει τα μάτια και να αισθάνεται κάθε κάρτα»

The Gambler, του Kenny Rogers

Οι φίλοι του πόκερ που έβλεπαν παλιά τις εκπομπές World Poker Tour στην τηλεόραση ή το διαδίκτυο, άκουγαν σε κάθε επεισόδιο τον σχολιαστή Mike Sexton να αναφέρει σχετικά με το παιχνίδι Hold’em, «Πρέπει να ξέρεις πότε να τα κρατάς και να ξέρεις πότε να τα πετάς» (“You got to know when to hold’em and you got to know when to fold’em”). Η φράση αυτή πρωτοακούστηκε στο τραγούδι του Kenny Rogers, «The Gambler», το οποίο δημοσιεύτηκε το 1978. Μπείτε σε ρυθμούς μουσικής κάντρι και απολαύστε τον Kenny Rogers να περιγράφει τις συμβουλές που του έδωσε ένας παίκτης που γνώρισε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Tumbling Dice, των The Rolling Stones

Το Tumbling Dice περιγράφει την ιστορία ενός παίκτη που δεν μπορεί να μείνει πιστός σε μια γυναίκα, γραμμένη από τον Mick Jagger και τον Keith Richards. Οι Rolling Stones σε ρυθμούς blues-boogie σε ένα εξαιρετικό κομμάτι από το 1972.

Poker Face, της Lady Gaga

Το Poker Face της Lady Gaga μπαίνει σε αυτήν την λίστα λόγω της παγκόσμιας επιτυχίας του, έχοντας φτάσει στην κορυφή των charts σε Αμερική, Μ.Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά και πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για κομμάτι της pop σκηνής, που χρησιμοποιεί τα τυχερά παιχνίδια ως παρομοίωση για ρομαντικές ιστορίες. Παρ’ όλα αυτά, οι στίχοι του ρεφρέν, «δεν μπορείς να διαβάσεις το poker face μου» μπορούν να γίνουν η ιδανική μουσική υπόκρουση για στιγμές επιτυχίας, ειδικά όταν το παιχνίδι είναι το πόκερ.

Huck’s Tune, του Bob Dylan

Με μικρή αναφορά σε τυχερά παιχνίδια, ίσως δεν έπρεπε να μπει στη λίστα μας, αλλά ο στίχος, «Τα παίζεις όλα, χωρίς ελπίδα να κερδίσεις, παίζεις μέχρι το τέλος», μας αρκεί. O Bob Dylan, ένας από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής, τραγουδά για τους κινδύνους του πόκερ και των ερωτικών σχέσεων, στο χαλαρωτικό ρυθμό του Huck’s Tune.

The House of the Rising Sun, των The Animals

Για τους παλιούς, πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ροκ τραγούδια της δεκαετίας του 1960. Για τους νέους, είναι ένα από τα τραγούδια που έπαιζαν στο βιντεοπαιχνίδι «Guitar Hero Live» (ιερόσυλοι!). Το The House of the Rising Sun, των The Animals είναι από τις πιο γνωστές και αγαπημένες μελωδίες, με στίχους που μιλάνε για τα τυχερά παιχνίδια.

Luck be a Lady, του Frank Sinatra

Τη λίστα μας κλείνει η μοναδική φωνή του Frank Sinatra με το κομμάτι Luck be a Lady. Πρόκειται για τις ελπίδες ενός παίκτη να κερδίσει ένα στοίχημα, το αποτέλεσμα του οποίου θα καθορίσει αν θα μπορέσει να σώσει τη σχέση του με το κορίτσι των ονείρων του. «Τύχη φέρσου απόψε σαν κυρία» ζητά ο Sinatra και μαζί του, όλοι οι παίκτες που διασκεδάζουν παίζοντας και ακούγοντας το Luck be a Lady.