Μέθοδοι Συναλλαγών Online Casino 2020

Μέθοδοι συναλλαγών καζίνο

Paysafe

Η paysafe (paysafecard) είναι μια δημοφιλής μέθοδος κατάθεσης στο ίντερνετ, η οποία γίνεται μέσω προπληρωμένης κάρτας. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους κολοσσούς στο πεδίο των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η εταιρεία εδρεύει στην Αυστρία και εκπροσωπείται σε περισσότερες από 45 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η χρήση της paysafe ήταν ανέκαθεν μια πολύ απλή υπόθεση. Τα κουπόνια, ή vouchers, που εξέδιδε η εταιρεία διατίθεντο στο κοινό ακόμα και από ένα περίπτερο. Τα vouchers αυτά ήταν συνήθως αξίας €10, €25, €50 και €100.

Από 16 Μαρτίου του 2017, όμως, τα πράγματα άλλαξαν. Με την εισαγωγή της my paysafecard, οι συναλλαγές εξακολουθούν να είναι ασφαλείς και νόμιμες. Παρόλα αυτά, διαφοροποιείται σε κάποιο βαθμό η διαδικασία τους.

Οι Paysafe συναλλαγές γίνονται πλέον μέσω της my paysafecard

Οποιοσδήποτε μπορεί να αγοράσει μία paysafecard από το περίπτερο και να κάνει άμεσα κατάθεση το ποσό της αξίας της. Αρκεί ο 16ψήφιος, μοναδικός κωδικός του voucher .

Ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσει ένα λογαριασμό my paysafecard. Στη συνέχεια, θα εισάγει το 16ψήφιο PIN στο λογαριασμό του και έπειτα τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε λόγο θέλει να τα χρησιμοποιήσει.

Μετά τη σωστή εισαγωγή του, τα χρήματα ήταν άμεσα διαθέσιμα στο χρήστη για online αγορά ή άλλη χρήση.

Paysafe Account – Διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού my paysafecard

Μπείτε στην ιστοσελίδα της paysafecard.

Κάντε κλικ στο πεδίο “Κάντε την εγγραφή σας τώρα” για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή.

Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία στη σελίδα “Καταχώρηση Δεδομένων”.

Πατήστε το σύνδεσμο που έχει σταλεί στο email σας για επιβεβαίωση.

Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό που λάβατε στο κινητό σας τηλέφωνο στην καρτέλα “Επαλήθευση”.

Είναι σημαντικό να θυμάστε πως τα στοιχεία που θα εισάγετε πρέπει να είναι αληθινά. Στην περίπτωση που χρειάζεστε κάποια ανάληψη, είναι απαραίτητη η εκ νέου επαλήθευση των στοιχείων σας.

Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι απολύτως ασφαλή στο περιβάλλον της paysafe. Η εταιρεία προστατεύει τις πληροφορίες σας αλλά, ταυτόχρονα, δεν ενθαρρύνει τις απόπειρες εξαπάτησης. Για το λόγο αυτό, οι πλήρεις δυνατότητες συναλλαγών μέσω της προπληρωμένης κάρτας παρέχονται μόνο σε πραγματικούς χρήστες με επιβεβαιωμένα στοιχεία επικοινωνίας.

Που μπορώ να αγοράσω και να χρησιμοποιήσω paysafe;

Υπάρχουν πολλά σημεία αγοράς κάρτας paysafe σε όλη την Ελλάδα. Ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε ή που μένετε, σίγουρα υπάρχει ένας έμπορος paysafecard κοντά σας. Μπορείτε να βρείτε την προπληρωμένη κάρτα σε πολλά σούπερ μάρκετ, περίπτερα ή βενζινάδικα.

Αν θέλετε να εντοπίσετε το πλησιέστερο σε εσάς σημείο πώλησης καρτών paysafe, κοιτάξτε εδώ. Εναλλακτικά, στη λίστα εμπόρων paysafecard μπορείτε να δείτε όλες τις εταιρείες από τις οποίες μπορείτε να προμηθευτείτε την προπληρωμένη κάρτα σας.

Αγορά paysafe μέσω internet

Εκτός από τα επίγεια σημεία πώλησης paysafe, μπορείτε να προμηθευτείτε μια προπληρωμένη κάρτα και online.

Ο επίσημος διανομέας της paysafecard ονομάζεται WKV. Μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα paysafe για οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα ποσά.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την αγορά paysafe μέσω internet, ελέγξτε το επίσημο site της paysafecard.

Online casino και στοιχηματικές εταιρείες που δέχονται paysafe

Στο πρόσφατο παρελθόν και μετά τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, η paysafecard είχε αποχωρήσει από την ελληνική αγορά. Ως αποτέλεσμα, οι Έλληνες παίκτες δεν μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για να κάνουν τις συναλλαγές τους.

Μετά τη νομοθετική ρύθμιση και τις σχετικές αδειοδοτήσεις που ακολούθησαν, η paysafe επέστρεψε στην Ελλάδα.

Πλέον, τα περισσότερα – αν όχι όλα – online casino που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα προσφέρουν συναλλαγές μέσω paysafe. Το ίδιο ισχύει και για την πλειοψηφία των νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών.

Πως γίνεται μεταφορά χρημάτων από paysafe σε τραπεζικό λογαριασμό;

Η διαδικασία κατάθεσης ίσως φαίνεται περισσότερο πολύπλοκη και αργή από την προηγούμενη χρήση του voucher.

Οι αναλήψεις, όμως, γίνονται πλέον πολύ πιο απλές και γρήγορες. Ο mypaysafe λογαριασμός σας μπορεί να φορτωθεί άμεσα με χρήματα. Είτε πρόκειται για κατάθεση είτε για ανάληψη. Από εκεί η μεταφορά των χρημάτων σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

Η μεταφορά των κερδών σας από το λογαριασμό my paysafecard σε τραπεζικό λογαριασμό γίνεται πάρα πολύ απλά. Για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορά θα πρέπει πρώτα να έχετε ταυτοποιήσει το λογαριασμό σας.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για την επιβεβαίωση των προσωπικών σας στοιχείων.

Για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε μία ανάληψη θα πρέπει να στείλετε ένα email στο [email protected] Στο email αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού. Αυτά είναι ο κωδικός τράπεζας, ο αριθμός του λογαριασμού, το όνομα του δικαιούχου, το IBAN number και το BIC.

το ονοματεπώνυμό σας σε πλήρη μορφή.

φωτογραφία ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης ως αποδεικτικό της ταυτότητάς σας.

Αν το Status του my paysafecard λογαριασμού σας είναι Standard τότε από κάθε μεταφορά αφαιρείται το ποσό των €7,50. Στην περίπτωση που έχετε αναβαθμίσει σε Unlimited, δεν υπάρχει καμία χρέωση συναλλαγής.

Ο χρόνος που χρειάζονται τα χρήματα για να μπουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό είναι το πολύ δύο εβδομάδες.

Μεταφορά χρημάτων από Paysafe σε Paypal

Για να μπορέσει κάποιος να κάνει πληρωμές με paysafecard μέσω του Paypal θα πρέπει να είναι κάτοχος της paysafecard Mastercard. Πρόκειται για μία κάρτα την οποία μπορεί κάποιος να “φορτώσει” με μετρητά. Μέσω της paysafecard Mastercard γίνονται πληρωμές online ή offline συναλλαγές.

Δυστυχώς η παραγγελία της paysafecard Mastercard δεν είναι προς το παρόν δυνατή στην Ελλάδα. Στο άμεσο μέλλον αυτό είναι πιθανό να αλλάξει. Τότε θα γίνουν διαθέσιμες οι μεταφορές από Paysafe σε Paypal και στη χώρα μας.

Μεταφορά χρημάτων από Paysafe σε Skrill

Σε γενικές γραμμές αν κάποιος είναι κάτοχος λογαριασμού my paysafecard, μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα paysafe στην Skrill. Η μοναδική προϋπόθεση είναι οι λογαριασμοί σε Skrill και Paysafe να έχουν καταχωρηθεί στην ίδια χώρα. Η διαδικασία μεταφοράς είναι η εξής:

Στον my paysafecard λογαριασμό σας, εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό PIN της paysafecard που αγοράσατε.

Ανοίξτε το λογαριασμό σας στη Skrill, συνδεθείτε και κάτω από την ενότητα Φόρτωση επιλέξτε paysafecard.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία, όμως, διαφέρει από χώρα σε χώρα και ενδέχεται να μην προσφέρεται παντού. Για να βεβαιώσετε ότι η υπηρεσία προσφέρεται σε λογαριασμούς από Ελλάδα, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε από τους δύο παρόχους.

Πλεονεκτήματα, ανταμοιβές και πολλά προνόμια

Τα πλεονεκτήματα του my paysafecard είναι πολλά. Με πολύ εύκολο τρόπο μπορείτε να εκτελέσετε τις πληρωμές σας και με έναν λογαριασμό έχετε πάντα τον έλεγχο των κωδικών PIN των καρτών που αγοράζετε.

Έχετε επίσης πρόσβαση σε πολλά προνόμια και μεγάλες ανταμοιβές.

Διαθέτοντας έναν λογαριασμό my paysafecard μπορείτε να λάβετε αποκλειστικά Rewards σε αμέτρητα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η υπηρεσία της paysafe προσφέρει πολλά προνόμια μέσω του προγράμματος αφοσίωσης myPLUS. Σε αυτό, κάθε φορά που πραγματοποιείτε πληρωμή μέσω του my paysafecard μαζεύετε πόντους. Αυτούς, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε στο κατάστημα myPLUS και να τους ανταλλάξετε με πλήθος επιβραβεύσεων και ανταμοιβών. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές από μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Πρόγραμμα αναφοράς φίλων

Πόντους PLUS μπορείτε να μαζέψετε κάθε φορά που ένας φίλος σας κάνει εγγραφή στην υπηρεσία. Με την πρώτη του συναλλαγή αυτόματα πιστώνονται στο λογαριασμό σας 25.000 πόντοι PLUS, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνετε και 25.000 πόντους Level.

Κάθε φορά που ένας φίλος σας εγγράφεται στην υπηρεσία από εσάς, προστίθενται νέοι myPLUS πόντοι στο λογαριασμό σας.

Ασφαλείς συναλλαγές με username και pin μέσω της Paysafe

Η ασφάλεια των συναλλαγών είναι το μεγαλύτερο “ατού” στη χρήση της Paysafe. Η προστασία των προσωπικών στοιχείων και των χρημάτων σας είναι δεδομένη. Οι συναλλαγές δε χαρακτηρίζονται πλέον από ανωνυμία, όμως είναι ευκολότερα διαχειρίσιμες μέσα από το εύχρηστο περιβάλλον της paysafe, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και υποστήριξη στα Ελληνικά.

Επιπλέον, η αγορά της προπληρωμένης κάρτας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση. Τα σημεία πώλησης της paysafecard είναι πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα. Όπου κι αν βρίσκεστε, υπάρχει πάντα ένας έμπορος της εταιρείας σε κοντινή απόσταση.

Στην ουσία η paysafecard μετατρέπεται σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Τηλέφωνο και τρόποι επικοινωνίας με την Paysafe στην Ελλάδα

Ο τομέας των συχνών ερωτήσεων στην ιστοσελίδα της paysafecard μπορεί να δώσει απάντηση σχεδόν σε κάθε σας ερώτημα.

Αν χρειάζεστε να επικοινωνήσετε άμεσα με την υποστήριξη της εταιρείας, μπορείτς να το κάνετε συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας.

Ελληνική τηλεφωνική υποστήριξη προς το παρόν δε φαίνεται να υπάρχει διαθέσιμη. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της paysafecard, Dr. Michaela Unger στο τηλέφωνο +43 (0) 1 720 83 80-0 (ισχύουν διεθνείς χρεώσεις).

Οι εκπρόσωποι της Paysafe φημίζονται για την ταχύτητα εξυπηρέτησής τους. Όποια μέθοδο επικοινωνίας κι αν επιλέξετε, θα λάβετε μια έγκυρη και γρήγορη απάντηση για το ζήτημα που σας απασχολεί.

Η Paysafe δραστηριοποιείται ξανά στην Ελλάδα με άμεσες και αξιόπιστες συναλλαγές

Θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της με μεγάλη ασφάλεια για τους χρήστες.

Αλλαγή σε Όρους και Προϋποθέσεις

Τον Ιούνιο του 2018, η paysafe προχώρησε σε νέες αλλαγές που αφορούν, κυρίως, τους ανενεργούς χρήστες.

Σύμφωνα με αυτές η δημιουργία και η διατήρηση των λογαριασμών εξακολουθεί να είναι δωρεάν.

Παρόλα αυτά, αν δεν υπάρχει κινητικότητα στο λογαριασμό, ο χρήστης θα επιβαρύνεται με ένα τέλος ύψους 5 ευρώ.

Το χρονικό διάστημα που καθορίζει αν ένας λογαριασμός θεωρείται ανενεργός είναι οι 12 μήνες.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Paysafe:

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με την επιστολή μας θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οφείλουμε να προβούμε σε τροποποιήσεις των Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ) του my paysafecard που ρυθμίζουν τις επιχειρηματικές σχέσεις μας μαζί σας. Μπορείτε να δείτε τους νέους ΓΟΣ πατώντας τους παραπάνω συνδέσμους. Επιπλέον, με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μια επισκόπηση μερικών από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις (βλ. παρακάτω).

Γιατί τροποποιούμε τους Όρους Συναλλαγών μας;

Οι τροποποιήσεις οφείλονται σε επικείμενες αλλαγές των νόμων και των διατάξεων για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη καθώς και στο αυξημένο επιπρόσθετο κόστος που προκύπτει από αυστηρότερους ρυθμιστικούς όρους και αφορούν επίσης τον τρόπο που θέτουμε τις υπηρεσίες μας στη διάθεση των πελάτων μας.

Σε τι αλλαγές προβήκαμε;

Λόγω του αυξημένου επιπρόσθετου κόστους προσαρμόζεται το τέλος για ανενεργούς λογαριασμούς my paysafecard:

Ο λογαριασμός my paysafecard τίθεται φυσικά στη διάθεση των πελατών κατά βάση δωρεάν, όπως συνέβαινε πάντα. Ωστόσο, η paysafecard στο εξής επιβάλλει τέλος ύψους 5 EUR ανά μήνα, εφόσον ο πελάτης δεν χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του my paysafecard για ένα χρονικό διάστημα 12 (δώδεκα) μηνών με σκοπό την εκτέλεση συναλλαγών πληρωμών. Το τέλος αυτό κρατείται κάθε φορά από τον λογαριασμό my paysafecard του πελάτη την πρώτη ημέρα του μήνα αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την πάροδο της 12-μηνης προθεσμίας.

Τι πρέπει να κάνετε τώρα;

Εφόσον συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα περαιτέρω. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ στις 18/8/2018 και εφαρμόζονται αυτόματα στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις, εναπόκειται φυσικά στην ελεύθερη βούλησή σας να κλείσετε τον λογαριασμό σας my paysafecard πριν την έναρξη ισχύος αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση οι τροποποιήσεις δεν θα εφαρμοστούν για εσάς.