Eγκαταλελειμμένα καζίνο σε όλο τον κόσμο

Τα καζίνο αποτελούν συνήθως χώρους πολυτέλειας και εντυπωσιασμού. Όταν όμως κλείνουν και τα κτίριά τους εγκαταλείπονται, τότε πλέον αποκτούν μια εντελώς διαφορετική εικόνα, που ωστόσο αφήνει ακόμη να φανεί η παλιά τους αίγλη. Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα πιο γνωστά και εντυπωσιακά εγκαταλελειμμένα καζίνο του πλανήτη, που εντυπωσιάζουν πλέον λόγω της φθοράς του χρόνου, των καταστροφών που έχουν υποστεί, αλλά και της ιστορίας τους.

Εγκαταλελειμμένα καζίνο στον κόσμο και η ιστορία τους

Penthouse Adriatic Club Casino – Κροατία

Πρόκειται για ένα πολυτελές καζίνο στο νησί Krk στην Κροατία. Άνοιξε τις πύλες του το 1972 κατά την περίοδο της ενωμένης κομουνιστικής Γιουγκοσλαβίας, με ιδρυτή τον εμπνευστή του περιοδικού Penthouse Bob Guccione. Ο επενδυτής δαπάνησε 45 εκατομμύρια δολάρια, ποσό τεράστιο για τη δεκαετία του ’70. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες φήμες, ο Σαντάμ Χουσεΐν, δικτάτορας του Ιράκ, περνούσε συχνά τις διακοπές του στο συγκεκριμένο καζίνο, που συστεγαζόταν σε πολυτελές ξενοδοχείο. Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία οδήγησε στο κλείσιμο το καζίνο, το οποίο στέγασε πρόσφυγες και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Πλέον ξεχωρίζει ανάμεσα στα εγκαταλελειμμένα καζίνο.

Casino Constanta – Ρουμανία

Ένα πολυτελές καζίνο στις όχθες της Μαύρης Θάλασσα. Κατασκευάστηκε στις αρχές του 1900 από τον διάσημο Ρουμάνο αρχιτέκτονα Petre Antonescu και για πολλές δεκαετίες αποτέλεσε σύμβολο της πόλης της Κωστάντζας και δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλούς ευκατάστατους κυρίους και κυρίες από τη Ρουμανία και το εξωτερικό. Ωστόσο, το τεράστιο λειτουργικό του κόστος το οδήγησε στο να βάλει λουκέτο το 1990. Εξακολουθεί, ακόμη και σήμερα να προσελκύει το ενδιαφέρον τουριστών, ακόμη και με αυτή την εικόνα και κατάσταση στην οποία βρίσκεται πλέον ως ένα από τα εγκαταλελειμμένα καζίνο του κόσμου.

Bokor Palace Hotel & Casino – Καμπότζη

Το συγκεκριμένο καζίνο κατασκευάστηκε το 1962, συμπληρώνοντας το ξενοδοχείο το οποίο λειτουργούσε ήδη από το 1921. Δυστυχώς 900 και πλέον άτομα έχασαν τη ζωή τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αρχικού κτηρίου, το οποίο βρίσκεται σε ένα δυσπρόσιτο ορεινό σημείο. Το ξενοδοχείο και καζίνο εγκαταλείφθηκαν για πολλές δεκαετίες. Πλέον έχει τουριστικό ενδιαφέρον ως απομεινάρι του πλούσιου παρελθόντων των ευρωπαίων αποικιοκρατών, αλλά και των εκατοντάδων εργατών που πέθαναν ανοίγοντας και κατασκευάζοντας έναν δρόμο μήκους 40 χιλιομέτρων σε ένα δύσβατο έδαφος μέσα στη ζούγκλα.

Asbury Park Casino – ΗΠΑ

Το New Jersey φημιζόταν παλιά για τα καζίνο του και μάλιστα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ανταγωνιζόταν στον τομέα αυτόν το Ατλάντικ Σίτι. Την περίοδο εκείνη, το 1906, κατασκευάστηκε το Asbury Park Casino, το οποίο άκμασε έως τη δεκαετία του 1960 όταν και έκλεισε τελικά. Διαθέτει αισθητική Art Deco με χρήση χαλκού και άλλων μετάλλων που ακόμη και σήμερα αντέχουν στη φθορά του χρόνου. Βέβαια, πλέον δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα στο εσωτερικό του. Εάν δείτε την ταινία “City by the Sea” με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο θα το αναγνωρίσετε σε κάποιες από τις σκηνές.

Jubilation Riverboat Casino – ΗΠΑ

Ένα διαφορετικό καζίνο, καθώς στεγαζόταν σε ένα πλοίο, στις ακτές του Μισισιπή. Το Jubilation Riverboat Casino άρχισε τη λειτουργία του το 1995 και δυστυχώς έκλεισε μόλις 7 μήνες αργότερα. Ο λόγος ήταν καθαρά οικονομικός, καθώς το λειτουργικό του κόστος ήταν υπέρογκο και δεν μπορούσε καν να καλυφθεί από τα έσοδα, τα οποία ήταν πολύ λιγότερα από τα αναμενόμενα. Έτσι χάθηκε και το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου της αρχικής επένδυσης ανακαίνισής του. Το πλοίο αρχικά ανήκε στο αμερικανικό ναυτικό για το οποίο ναυπηγήθηκε το 1957. Υπήρξε το τελευταίο ατμόπλοιο σε λειτουργία στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Τον Δεκέμβριο του 1993 και για 2 χρόνια λειτούργησε ως Cotton Club Riverboat Casino, ώσπου μετονομάστηκε σε Jubilation Riverboat Casino. Σήμερα το πλοίο υπάρχει ακόμη στα νερά του ποταμού με κατεστραμμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό το εσωτερικό του.

Casino di Consonno – Ιταλία

Το εγκαταλελειμμένο Casino di Consonno βρίσκεται σε έναν γραφικό λόφο του ομώνυμου, επίσης εγκαταλελειμμένου χωριού, ανατολικά του Μιλάνου. Το μεσαιωνικό χωρίο είχε στο παρελθόν εκατοντάδες κατοίκους έως το 1962. Τότε ο Mario Bagno αγόρασε όλη την περιοχή και τους αγρούς. Σκοπός του πάμπλουτου φιλόδοξου επιχειρηματία ήταν να δημιουργήσει το Λας Βέγκας της Ιταλίας και για να το επιτύχει αυτό κατεδάφισε όλα τα κτίσματα, πλην του καζίνο και της εκκλησίας. Κάπου εκεί όμως ολοκληρώθηκαν τα επενδυτικά σχέδια, με τον προγραμματισμό να εγκαταλείπεται και η πόλη ουσιαστικά να μετατρέπεται σε μια πόλη-φάντασμα. Το καζίνο έπαψε οριστικά τη λειτουργία του και πλέον δεν υπάρχει ψυχή στην περιοχή.

Key Largo Casino – ΗΠΑ

Στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα καζίνο. Όμως, το Key Largo Casino είναι ίσως το πιο γνωστό από αυτά. Το καζίνο λειτούργησε κανονικά για τρεις δεκαετίες περίπου, από το 1974 έως το 2005. Από το 2005 και μετά έκλεισε, ενώ το 2013 μια πυρκαγιά κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του, αφήνοντάς το σε τραγική κατάσταση. Πριν συμβεί αυτό, ο δήμος είχε σκοπό να το μετατρέψει με έναν πύργο με κατοικίες, αλλά τα πάντα άλλαξαν μετά τη φωτιά. Οι έρευνες της πυροσβεστικής έδειξαν πως πρόκειται για εμπρησμό και διατάχθηκε η κατεδάφιση του κτιρίου.

FountainBleau Resort – ΗΠΑ

Πρόκειται για ένα ακόμη καζίνο στο Λας Βέγκας. Μάλιστα μιλάμε για το δεύτερο υψηλότερο κτίριο στην πόλη. Το FuntainBleau φέρνει έντονα στη μνήμη την οικονομική κρίση του 2009, η οποία «χτύπησε» πολλές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Μιλάμε για ένα καζίνο και ξενοδοχείο 3.889 κλινών, που κόστισε πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κατασκευή του δεν τελείωσε ποτέ, καθώς εγκαταλείφθηκε στο 70% της ολοκλήρωσης, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Το εντυπωσιακό κτίριο υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι ανάμεσα στα εγκαταλελειμμένα καζίνο μιας και βρίσκεται σε ημιτελή κατάσταση.

Kings Inn Casino - ΗΠΑ

Τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά από την πρώτη στιγμή στο Kings Inn Casino, το οποίο βρίσκεται στο Ρίνο της Πολιτείας της Νεβάδα των ΗΠΑ. Τα προβλήματα ανάμεσα στους ιδιοκτήτες άρχισαν ήδη από το 1974, όταν το καζίνο άνοιξε ουσιαστικά τις πύλες του για το κοινό. Αμέσως μετά οι εργαζόμενοι άρχισαν συστηματικά τις απεργίες. Κάποια από τα αρχικά προβλήματα τελικά ξεπεράστηκαν και το καζίνο λειτούργησε για περίπου 7 χρόνια, έως το 1981 όταν η επιχείρηση χρεοκόπησε. Παρόλα αυτά το καζίνο συνέχισε να παραμένει ανοιχτό μέχρι το 1986, όταν και έκλεισε πλέον οριστικά. Από τότε, η ιδιοκτησία του κτιρίου περνά από τον έναν ιδιοκτήτη σε άλλον, με το δήμο της πόλης να αναμένει ακόμη να λάβει χιλιάδες δολάρια από απλήρωτους φόρους.