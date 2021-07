Planet of the Apes: Σύγκρουση εξουσίας στον πλανήτη των Πιθήκων

Το φρουτάκι “Planet of the Apes ” μεταφέρει τον παίκτη στον «Πλανήτη των Πιθήκων» και εκεί καλείται να γίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Η εταιρία Net Entertainment κατάφερε να πετύχει μια μεγάλη συνεργασία με την 20th Century Fox Consumer Products. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τα δικαιώματα χρήσης, άνοιξε ο δρόμος για την δημιουργία του slot με τον ομώνυμο τίτλο «Planet of the Apes».

Η επιτυχία του κουλοχέρη ήταν πολύ μεγάλη αλλά και αναμενόμενη όπως άλλωστε και αυτή της ταινίας.

Ο Πλανήτης των Πιθήκων, ουσιαστικά, περιλαμβάνει μια σειρά από ταινίες επιστημονικής φαντασίας οι οποίες ξεκίνησαν με αφορμή το βιβλίο του Pierre Boulle που εκδόθηκε το έτος 1963.

Η πρώτη ταινία «Planet of the Apes» προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 1968 και αποτέλεσε εισπρακτική επιτυχία λαμβάνοντας τις καλύτερες κριτικές. Έκτοτε ακολούθησαν και άλλες ταινίες που ήταν είτε συνέχειες είτε μεταποιήσεις είτε επανεκκινήσεις της αρχικής ταινίας.

Στο σύνολο τους οι ταινίες προβάλλουν ένα φανταστικό σύμπαν όπου άνθρωποι και πίθηκοι με νοημοσύνη συγκρούονται για την εξουσία και την διακυβέρνηση του πλανήτη Γη.

Το φρουτάκι Planet of the Apes ασχολείται με τις ταινίες «Rise of the Planet of the Apes» (Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Εξέγερση-2011) και «Dawn of the Planet of the Apes» (Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Αυγή-2014).

Video: Παιχνίδι με εικονικά χρήματα

Φρουτάκι Planet of the Apes

Το παιχνίδι διαθέτει 10 τροχούς με την κάθε στήλη να έχει τρία σύμβολα και προσφέρει συνολικά 40 γραμμές επιτυχίας.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες μπορούν να επωφεληθούν από τους διπλούς τροχούς του Planet of the Apes αφού το παιχνίδι διαθέτει δύο περιοχές παιχνιδιού.

Το κάθε σετ τροχών αποτελείται από πέντε κυλίνδρους και προσφέρει 20 γραμμές επιτυχίας. Η οθόνη είναι χωρισμένη στη μέση όπου στην αριστερή πλευρά είναι οι τροχοί της ταινίας Rise και στα δεξιά είναι αυτοί της ταινίας Dawn. Οι δέκα κύλινδροι περιστρέφονται ταυτόχρονα.

Κάθε περιοχή πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστό σετ τροχών κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού, αλλά μπορεί να συνεργαστεί με την άλλη κατά τη διάρκεια των έξτρα λειτουργιών. Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζονται στοιχεία και από τις δύο ταινίες του Planet of the Apes.

Το ελάχιστο ποσό που έχει η δυνατότητα να ποντάρει ο παίκτης σε κάθε περιστροφή είναι €0,20 και το μέγιστο ποσό πονταρίσματος μπορεί να φτάσει μέχρι και €200.

Σκοπός του παίκτη είναι να δημιουργήσει νικηφόρους συνδυασμούς με τρία, τέσσερα ή πέντε ίδια σύμβολα σε γειτονικούς τροχούς που να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο στα αριστερά.

Από οπτικής άποψης το φρουτάκι μοιάζει εντυπωσιακό ενώ οι ζωντανοί ήχοι από τις ταινίες που ακούγονται ανεβάζουν την αδρεαναλίνη σε υψηλά επίπεδα. Επίσης, συχνά προβάλλονται βίντεο με σκηνές από τις δύο ταινίες. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι πίθηκοι δημιουργούν ένα χάος στους τροχούς που περιστρέφονται δίνοντας την ευκαιρία για μεγάλες επιτυχίες.

Planet of Apes: Σύμβολα

Στους τροχούς του Planet of the Apes εμφανίζονται σε κάθε περιοχή οι πρωταγωνιστές (άνθρωποι και πίθηκοι) της αντίστοιχης ταινίας. Τα χαμηλότερης αξίας σύμβολα περιλαμβάνουν τις κάρτες τις τράπουλας 10, J, Q, K και A τα οποία ο παίκτης θα συναντήσει και στις δύο πλευρές των κυλίνδρων.

Το wild στους τροχούς Rise είναι ένα χρυσό σύμβολο με το λογότυπο «WILD» ενώ στους τροχούς Dawn είναι το ίδιο σύμβολο σε κόκκινο χρώμα. Το σύμβολο του Wild μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα υπόλοιπα σύμβολα στους τροχούς εκτός από το scatter και το σύμβολο του bonus.

Το scatter είναι η εικόνα του Καίσαρα, του πρωταγωνιστή των ταινιών και βασιλιά των πιθήκων. Στην περιοχή Rise εμφανίζεται με χρυσό πλαίσιο και το λογότυπο «RISE OF THE PLANET OF THE APES» και στην περιοχή Dawn με κόκκινο πλαίσιο και το λογότυπο «DAWN OF THE PLANET OF THE APES». Το scatter μπορεί να δημιουργήσει κερδοφόρο συνδυασμό αν προσγειωθεί τρεις ή περισσότερες φορές στους τροχούς, με την κάθε περιοχή να λειτουργεί ανεξάρτητα στις νίκες.

Έξτρα χαρακτηριστικά Planet of the Apes

Stacked Wilds

Όταν το wild εμφανιστεί πλήρως στοιβαγμένο σε έναν κύλινδρο στην περιοχή παιχνιδιού Rise, τότε ενεργοποιείται η λειτουργία Stacked Wilds. Ο καλυμμένος με wild τροχός θα αναπαραχθεί στην περιοχή παιχνιδιού Dawn στον αντίστοιχο κύλινδρο και τα Stacked Wilds θα διπλασιαστούν απονέμοντας μεγάλες νίκες.

Rise

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται όταν το σύμβολο που γράφει "Rise Bonus" εμφανιστεί στον πρώτο κύλινδρο. Κάθε σύμβολο ανθρώπου ή πιθήκου που εμφανίζεται στους τροχούς στην περιοχή Rise δίνει ένα επιπρόσθετο όφελος στον παίκτη.

Dawn

Αντίστοιχα, αυτός ο μηχανισμός τίθεται σε λειτουργία όταν το σύμβολο που γράφει "Down Bonus" εμφανιστεί στον τελευταίο τροχό. Εδώ, ο παίκτης θα έχει την ευκαιρία να δει τα σύμβολα των ανθρώπων και των πιθήκων να μεταμορφώνονται στο ίδιο σύμβολο χαρίζοντας του πολλές νίκες. Αυτό συμβαίνει μόνο στην περιοχή Dawn.

Μηχανισμός Dual

Πριν από κάθε περιστροφή υπάρχει η πιθανότητα να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Dual. Επιλέγεται τυχαία ένα σύμβολο από κάθε σετ τροχών το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε περιοχή. Στους κυλίνδρους εμφανίζονται μόνο αυτά τα δύο σύμβολα με τις υπόλοιπες θέσεις να παραμένουν κενές.

Στη συνέχεια οι τροχοί περιστρέφονται και αν προσγειωθούν ίδια σύμβολα στην ίδια περιοχή θα παραμείνουν στάσιμα, αν όμως προσγειωθούν στην άλλη περιοχή θα μεταφερθούν στη σωστή και στις αντίστοιχες θέσεις. Η προσγείωση νέων συμβόλων θα συνεχίσει να περιστρέφει τους τροχούς μέχρι να μην υπάρχουν νέα σύμβολα σε καμία από τις δύο περιοχές.

Τι επιπλέον περιστροφές έχει το slot Planet of the Apes;

Rise Spins

Οι επιπλέον περιστροφές στην περιοχή Rise ενεργοποιούνται εφόσον προσγειωθούν τρία ή παραπάνω σύμβολα scatter στους πέντε τροχούς αυτής της περιοχής. Ο παίκτης κερδίζει 10 επιπλέον spins και κατά τη διάρκεια τους είναι ενεργοί μόνοι οι κύλινδροι Rise στην αριστερή πλευρά.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένας μετρητής που δείχνει τον αριθμό των wilds που προσγειώνονται και συλλέγονται σε κάθε περιστροφή (με μέγιστο αριθμό 15). Στην τελευταία δωρεάν περιστροφή όλα τα wilds που έχουν συγκεντρωθεί τοποθετούνται τυχαία στους τροχούς της περιοχής αυτής εκτοξεύοντας τις επιτυχίες στα ύψη.

Down Spins

Με τρία ή περισσότερα scatters στην περιοχή Down, ο παίκτης βραβεύεται με 15 επιπλέον spins όπου κατά τη διάρκεια τους προσγειώνονται στους πέντε τροχούς τρία επιπλέον διαφορετικά φλεγόμενα σύμβολα, το καθένα με τον δικό του μετρητή. Mulitiplier με σύμβολο Χ , Extra Wild με σύμβολο W και Extra Spins με σύμβολο Ο.

Ο κάθε μετρητής διαθέτει έναν μηχανισμό που μπαίνει σε λειτουργία εφόσον γεμίσει με τρία σύμβολα. Ο μετρητής Multiplier κάθε φορά που συμπληρώνεται αυξάνει τον πολλαπλασιαστή κατά μια μονάδα μέχρι να φτάσει το 5x. Ο μετρητής Extra Wild μεταμορφώνει ένα σύμβολο ανθρώπου σε wild για τις εναπομένουσες επιπλέον περιστροφές και ο μετρητής Extra Spins ανταμείβει τον παίκτη με επιπλέον τρεις περιστροφές κάθε φορά που γεμίζει.

Αν ο παίκτης είναι τυχερός και καταφέρει να προσγειώσει σε κάθε περιοχή τρία ή παραπάνω σύμβολα scatter τότε οι επιπλέον περιστροφές θα ξεκινήσουν διαδοχικά με τα Rise Spins να παίζονται πρώτα.

Το φρουτάκι Planet of the Apes χαρακτηρίζεται ως ένα παιχνίδι μέτριας διακύμανσης με το ποσοστό επιστροφής στον παίκτη (RTP) αγγίζει το 96,33%.

Το παιχνίδι Planet of the Apes είναι διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές αναπαραγωγής. Οι παίκτες μπορούν να το απολαύσουν τόσο σε σταθερούς υπολογιστές και laptop όσο και μέσα από συσκευές tablet και smart phones.

Φρουτάκι Planet of the Apes, χαρακτηριστικά

Τροχοί: 10

Γραμμές: 3

Paylines: 40

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,20

Μέγιστο ποντάρισμα: €200

Μέγιστη νίκη: 3.000x

Διακύμανση: Μεσαία

RTP: 96,33%

Έξτρα: Wilds, Stacked Wilds, Free Spins, Multipliers, Extra Wilds, Instant Win

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Οκτώβριος, 2017

Που μπορώ να παίξω το φρουτάκι Planet of the Apes;

Το φρουτάκι Game of Thrones θα το βρείτε στο καζίνο της Novibet, το καζίνο της Betshop και το καζίνο της WinMasters, όπου τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να το δοκιμάσουν δωρεάν (demo).