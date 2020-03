Προσφορές * καζίνο την Πέμπτη

Εδώ θα βρεις όλες τις προσφορές * καζίνο για την Πέμπτη μαζεμένες σε μία σελίδα.

Novibet

Σήμερα στη Novibet η Τυχερή Σπινιάτα* κρύβει μια έκπληξη*.

Τυχερή Σπινιάτα*

Η τυχερή σπινιάτα δε σπάει, τα σπάει, με εντυπωσιακά έπαθλα* κάθε Πέμπτη!

Κάθε γύρισμα του τροχού την Πέμπτη 12 Μαρτίου, 2020, κρύβει κι από μια έκπληξη* για όλους τους παίκτες που θα επιλέξουν το φρουτάκι της NetEnt, Hotline, για τη διασκέδασή τους.

Δες την προσφορά*

Ημερολόγιο Προσφορών* Πέμπτη

Κάθε Πέμπτη το κέντρο της διασκέδασης βρίσκεται στα παιχνίδια του Live Καζίνο.

Δες το Ημερολόγιο Προσφορών*

Stoiximan

Πέμπτη και τυχερή, με μεγάλη *Προσφορά Spin the Wheel

Daily Treats Spin The Wheel Thursdays κάθε Πέμπτη στο παιχνίδι της NetEnt, Ocean’s Treasure στο Stoiximan Καζίνο.

Δες την προσφορά* στο Stoiximan Καζίνο

Κάθε Πέμπτη μεγάλη *Προσφορά "MONOPOLY Live Nights" στο Stoiximan.gr!

Κάθε Πέμπτη, από τις 17:00 έως και τις 23:59, η προσφορά Monopoly Live στο ομώνυμο παιχνίδι εκτοξεύει τη διασκέδαση.

Δες την προσφορά* MONOPOLY Live Nights στο Stoiximan Καζίνο

Εβδομαδιαία *Προσφορά Game of the Week!

Η προσφορά* ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη. Αυτήν την εβδομάδα, από 9 ως 12 Μαρτίου, 2020, Game of the Week το "Tome of Madness"!

Δες την προσφορά* Game of the Week στο Stoiximan Καζίνο

Winmasters

Κάθε μέρα μια σούπερ προσφορά* που εκτοξεύει τη διασκέδαση θα περιμένει όσους συνδεθούν στο καζίνο της Winmasters.

Happy Hours

Από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, τα βράδια γίνονται μαγικά στο winmasters casino με εκπληκτική προσφορά* για τους φίλους των παιχνιδιών slots!

Δες την προσφορά* Happy Hours

Log n Spin

Το εντυπωσιακό Αιγυπτιακό φρουτάκι Egyptian King παίζει με καθημερινή προσφορά* στη winmasters!

Δες την προσφορά Log n Spin στο Winmasters Casino

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι προσφορές* είναι προσβάσιμες μόνο σε μέλη.

BetRebels

Μοναδικά προγράμματα επιβράβευσης*

Tο BetRebels Casino προσφέρει μοναδικά προγράμματα επιβράβευσης* καθημερινά, μηνιαία και ξεχωριστά κάθε Σαββατοκύριακό.

Δείτε το email σας, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας της BetRebels και κάντε κλικ στις προσφορές του καζίνο για περισσότερες πληροφορίες.

Δες τα προγράμματα επιβράβευσης* της BetRebels

Betshop

Πέμπτη και... τυχερή!

Κάθε Πέμπτη το Live Casino της betshop σε… τραπεζώνει, προσφέροντάς σου το κάτι παραπάνω! Δοκίμασε την τύχη σου …στα τραπέζια του Live casino της betshop.gr.

Δες την προσφορά*

Το ΠΑΡΑ1* πάει Casino

Θες να πας κόντρα στην ατυχία; Τώρα έχεις την ευκαιρία! H μπίλια… έκατσε ακριβώς δίπλα από το νούμερο που επέλεξες; Το Παρα1* πάει καζίνο…

Δες την προσφορά*

*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις και οι Γενικοί Όροι Προσφορών. 21+ ετών / ΚΕΘΕΑ: 2109215776 / Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. / Αρμόδιος ρυθμιστής Novibet: UKGC / Αρμόδιος ρυθμιστής Betshop: MGA / Αρμόδιος ρυθμιστής Winmasters: MGA / Αρμόδιος ρυθμιστής Betrebels: MGA / Αρμόδιος ρυθμιστής Stoiximan: MGA

