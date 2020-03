Novibet Casino | Πλήρης παρουσίαση

To Novibet Casino είναι ένα ελληνικό καζίνο φτιαγμένο για τον Έλληνα παίκτη. Ξεκίνησε την λειτουργία του πριν από λίγα χρόνια και αμέσως ξεχώρισε:

Για την τεράστια γκάμα παιχνιδιών που διαθέτει, τη μεγαλύτερη στην ελληνική αγορά

που διαθέτει, τη μεγαλύτερη στην ελληνική αγορά Για την άψογη εξυπηρέτηση που προσφέρει στους παίκτες

που προσφέρει στους παίκτες Για τη συνεχή ανανέωση με όλα τα κορυφαία νέα παιχνίδια

με όλα τα κορυφαία νέα παιχνίδια Για τις γρήγορες αναλήψεις χωρίς καμία έξτρα χρέωση ανεξάρτητα από τον αριθμό τους

Με επίκεντρο πάντα τον παίκτη και τη ασφάλειά του, το Novibet Casino κατάφερε πολύ γρήγορα να αναδειχθεί σε μία από τις πρώτες επιλογές των Ελλήνων παικτών που διασκεδάζουν παίζοντας σε online casino.

Στη συνέχεια θα διαβάσετε την αναλυτική παρουσίαση του Novibet Casino, γραμμένη από την εμπειρία της ομάδας του CasinoWeb.gr.

Προσφορές * Novibet Καζίνο | Μάρτιος 2020 Όλες οι προσφορές* του Novibet Καζίνο. Διάβασε ποια παιχνίδια έχουν προσφορές* κάθε μέρα της εβδομάδας στο καζίνο της Novibet για τον Μάρτιο 2020. *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. 21+

Λίγα λόγια για το Novibet Casino

Η λειτουργία της Novibet ξεκίνησε το 2011 και από τότε όλο και περισσότεροι Έλληνες παίκτες στρέφονται σε αυτήν, καθώς εκεί θα βρουν κορυφαίες υπηρεσίες και ένα ασφαλές περιβάλλον για το παιχνίδι τους. Πρόκειται για ένα καζίνο προσαρμοσμένο στο Ελληνικό κοινό.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η Novibet έχει καταφέρει να γίνει μία εκ των κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα που προσφέρουν αθλητικό στοίχημα και παιχνίδια καζίνο.

Πρώτη εντύπωση

Ρίχνοντας μία πρώτη ματιά στο Novibet Casino, αμέσως συνειδητοποιούμε πως πρόκειται για μία προσεγμένη ιστοσελίδα, όπου ο παίκτης μπορεί εύκολα να επιλέξει το παιχνίδι της προτίμησής του.

Για την διευκόλυνση του παίκτη, το Novibet Casino έχει φροντίσει να ξεχωρίσει τα παιχνίδια του σε κατηγορίες όπως:

Δημοφιλή

Νέα Φρουτάκια

Φρουτάκια

Βιβλιοθήκη

Προτεινόμενα

Τζακποτ

Κλασικά

Νέες προσθήκες

Megaways

Ρουλέτα

Χαρτιά

Βίντεο Πόκερ

Διάφορα

Πολλές θεματικές κατηγορίες (π.χ. Αθλήτικα, Καλοκαιρινά, Μουσικά, Ρομαντικά, Αιγυπτιακά, Χριστουγεννιάτικα κτλ.)

Κάθε κατηγορία έχει δίπλα έναν αριθμό σε παρένθεση, που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των παιχνιδιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να αναζητήσει εύκολα το αγαπημένο του παιχνίδι, ανάμεσα στα αμέτρητα που είναι διαθέσιμα, πληκτρολογώντας απλώς το όνομα του παιχνιδιού στο πεδίο αναζήτησης.

Τα χρώματα της σελίδας είναι λιγότερο φωτεινά, ωστόσο δεν κουράζουν τον επισκέπτη. Δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον παιχνιδιού όπου μπορεί να διασκεδάσει όλες τις ώρες της ημέρας.

Πάνω από 2200 παιχνίδια καζίνο

Ο σοφός λαός λέει, «δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι» και αυτή η παροιμία ισχύει και με το παραπάνω για το Novibet casino.

Αν κάποιος παίκτης θέλει να τσεκάρει την ποιότητα και την αξιοπιστία ενός διαδικτυακού καζίνο μπορεί να το κάνει ελέγχοντας την πληθώρα παιχνιδιών του και τους παρόχους.

Το Novibet casino προσφέρει πάνω από 2200 παιχνίδια καζίνο και οι πάροχοί αυτών των παιχνιδιών είναι όλες οι μεγάλες εταιρείες δημιουργίας παιχνιδιών καζίνο.

Ανάμεσα στον εντυπωσιακό αριθμό των 64 παρόχων παιχνιδιών του Novibet Casino είναι οι κορυφαίες εταιρείες NetEent, Microgaming, PlayNGo, Evolution Gaming και Elk Studios. Πρόκειται για εταιρείες που ηγούνται της βιομηχανίας παροχής διαδικτυακών παιχνιδιών καζίνο και προσφέρουν τα κορυφαία παιχνίδια της αγοράς.

Φρουτάκια Novibet

Στο Novibet Casino μπορείτε να απολαύσετε τα δημοφιλέστερα φρουτάκια μεταξύ των οποίων είναι διάσημα slots όπως τα StarBurst, Book of Dead, Gonzo’s Quest, φρουτάκια με μουσικά θέματα όπως τα Guns N’ Roses, Motorhead και Pimped και το συναρπαστικό video slot, Conan, που έκανε παγκόσμιο ντεμπούτο στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2019.

Το Novibet Casino έχει φροντίσει να έχει ποικιλία επιλογών στα περισσότερα παιχνίδια που προσφέρει κι έτσι ο καθένας θα βρει το αγαπημένο του παιχνίδι σε περιβάλλον που του ταιριάζει.

Από την τεράστια γκάμα σε slots που διαθέτει το Novibet Casino δεν θα μπορούσαν να λείπουν φρουτάκια που διαθέτουν τζακπότ εκατομμυρίων ευρώ, όπως τα Mega Moolah, Mega Fortune, Arabian Nights και Hall of Gods. Η συλλογή περιλαμβάνει 48 Jackpot Slots, δίνοντας πολλές επιλογές στον παίκτη που θέλει να παίζει για μεγάλα έπαθλα.

Επιτραπέζια παιχνίδια Novibet

Οι λάτρεις των επιτραπέζιων παιχνιδιών θα βρουν πολλές παραλλαγές γνωστών παιχνιδιών όπως το BlackJack, η Ρουλέτα και το πόκερ. Η συλλογή περιλαμβάνει και πολλά διασκεδαστικά παιχνίδια, που δεν είναι ακόμα δημοφιλή στην ελληνική αγορά.

Ρουλέτα Novibet

Αν παίζοντας σε μια από τις διαθέσιμες ρουλέτες του Novibet Casino, δείτε ότι δεν σας αρέσει το περιβάλλον, η μουσική ή τα γραφικά, σίγουρα θα βρείτε αυτή που σας ταιριάζει, αφού υπάρχουν άλλες 24 ρουλέτες να δοκιμάσετε.

Μπλακ Τζακ Novibet

Ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια των παικτών στο καζίνο είναι το Μπλακ Τζακ. Είναι ένα από τα λίγα παιχνίδια του καζίνο όπου οι αποφάσεις του παίκτη επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα και η σωστή στρατηγική επιβραβεύεται.

Το καζίνο της Novibet έχει τη μεγαλύτερη συλλογή παιχνιδιών Μπλακ Τζακ ανάμεσα σε όλα τα ελληνικά νόμιμα καζίνο, με 30 διαφορετικά παιχνίδια να προσφέρουν όλων των ειδών τις παραλλαγές πάνω στο κλασσικό αυτό παιχνίδι.

Διαφορετικά παιχνίδια καζίνο Novibet

Επιπλέον το καζίνο της Novibet προσφέρει στους παίκτες την επιλογή να δοκιμάσουν παιχνίδια που είναι δυσεύρετα στην ελληνική αγορά. Δύο από τα ξεχωριστά παιχνίδια για συναρπαστική διασκέδαση είναι το Baccarat και το Punto Banco.

Παράλληλα, η Novibet πρωτοπορεί και στα παιχνίδια Βίντεο Πόκερ, καθώς ο παίκτης μπορεί να επιλέξει μέσα από μία λίστα 40 παιχνιδιών video poker.

Σημειώστε πως η λίστα παιχνιδιών ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με νέα παιχνίδια από τους καλύτερους παρόχους της αγοράς. Το Novibet Casino είναι πάντα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, που φέρνει τα νέα παιχνίδια στο Ελληνικό κοινό.

Novibet Live Casino

Όσοι αγαπούν τα καζίνο θα λατρέψουν την μοναδική αίσθηση ενός ζωντανού καζίνο στο σπίτι τους, όπου μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την δράση και να συνομιλήσουν με τους dealers.

Ο παίκτης που μπαίνει στα εντυπωσιακά live τραπέζια βλέπει τους dealers σε ζωντανή μετάδοση και παίζει σε πραγματικό χρόνο. Μπορεί παράλληλα να γράφει μηνύματα προς τον dealer μέσω λειτουργίας chat και ο dealer μπορεί να απαντάει στους παίκτες μιλώντας στην κάμερα.

Το Live Casino της Novibet έχει πολύ μεγάλη ποικιλία με 32 διαφορετικά παιχνίδια να διαλέξεις. Τα πιο διάσημα παιχνίδια, όπως η Ρουλέτα, το Blackjack και το Baccarat έχουν αρκετές παραλλαγές που προσφέρουν νέες ευκαιρίες για διασκέδαση.

Με μεγάλο ενδιαφέρον παίξαμε τα πιο καινούργια παιχνίδια του Live Casino της Novibet, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Monopoly, Wheel Of Fortune, Top Card και το πασίγνωστο Deal or No Deal.

Παιχνίδι από φορητές συσκευές

Από το Νοέμβριο του 2019, το Novibet Casino έχει τη δική της εφαρμογή για παιχνίδι από φορητές συσκευές! Το νέο Mobile App της Novibet είναι για λειτουργικά Android και IOS.

Τα περισσότερα από τα παιχνίδια του Novibet Casino λειτουργούν πλέον και σε φορητές συσκευές, για παιχνίδι από παντού με κινητό και τάμπλετ.

Αυτή είναι μία δυνατότητα που… λύνει τα χέρια του παίκτη καθώς όλο και περισσότερος κόσμος πλοηγείται στο ίντερνετ μέσα από smartphones και tablets.

Υπάρχουν εκατοντάδες διαθέσιμα παιχνίδια για παιχνίδι μέσα από φορητές συσκευές και έτσι οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την δράση οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

Προσφορές* Novibet Casino

Το κομμάτι των προσφορών* επιβεβαιώνει και πάλι πως το Novibet Casino είναι το ιδανικό περιβάλλον για τον παίκτη.

Το πρώτο πράγμα που θα δει ένας καινούργιος παίκτης αυτού του καζίνο, είναι μια μεγάλη προσφορά καλοσορίσματος* για να εξερευνήσει την τεράστια συλλογή παιχνιδιών που έχει στη διάθεσή του.

Τα τακτικά μέλη απολαμβάνουν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα ανταμοιβής παικτών*, ενώ όλοι οι παίκτες μπορούν να επωφεληθούν από τις καθημερινές "προκλήσεις" και προσφορές*.

Κάθε ημέρα της εβδομάδας υπάρχει και μία διαφορετική προσφορά για τους παίκτες του καζίνο*.

Το άρθρο μας "Ημερολόγιο Προσφορών Novibet Καζίνο" ανανεώνεται με τις τρέχουσες προσφορές, ενώ στην κατηγορία μας "Καζίνο Νέα" δημοσιεύονται όλες οι προσφορές του καζίνο της Novibet.

Λόγω του Κανονισμού Εμπορικής Επικοινωνίας (ΦΕΚ/Β/1368), δεν μας επιτρέπεται να αναλύσουμε περισσότερο τις προσφορές* του Novibet Casino.

Για να μπορέσει κάποιος να δει τις ισχύουσες προσφορές* θα πρέπει να συνδεθεί πρώτα στον λογαριασμό του.

Όποιος δεν διαθέτει λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει έναν πολύ εύκολα και γρήγορα.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις / 21+ ετών / ΚΕΘΕΑ: 2109215776 / Αρμόδιος ρυθμιστής: UKGC / Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας

Επικοινωνία

Εκτός από το περιβάλλον και την ποικιλία παιχνιδιών, ένα διαδικτυακό καζίνο ξεχωρίζει και για την εξυπηρέτηση των πελατών του.

Η Novibet αποδεικνύει εμπράκτως το πόσο νοιάζεται για τον παίκτη, προσφέροντας την δυνατότητα στους παίκτες να επικοινωνήσουν με πολλούς τρόπους με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της στα ελληνικά.

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη Novibet να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω Skype και Viber Community live chat, υπηρεσίες που σπανίως συναντάμε.

Δίοδοι επικοινωνίας:

E-mail: [email protected]

Live chat

Skype

Τηλέφωνο: 2155751300

Φαξ: +30 2112687005

Call back

Live Chat μέσω Viber Community

Η επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης πελατών γίνεται γρήγορα και εύκολα και ο παίκτης μπορεί άμεσα να πάρει γενικές πληροφορίες ή ακόμη και να επικοινωνήσει με το marketing.

Συναλλαγές

Μία κλισέ φράση που ακούγεται κυρίως από τους δύσπιστους των online casino είναι το «όσο γρήγορα βάζω λεφτά, τόσο γρήγορα θα πρέπει να μπορώ και να τα βγάλω».

Το Novibet Casino εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες ανάγκες καθώς οι πληρωμές είναι ταχύτατες και πραγματοποιούνται σε διάστημα 1-24 ωρών.

Μάλιστα, η Novibet επιβαρύνεται με οποιοδήποτε κόστος που μπορεί να προκύψει από την συναλλαγή, καθώς προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες αναλήψεων και καταθέσεων χωρίς καμία χρέωση για εσένα.

Οι καταθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω:

Χρεωστικών/πιστωτικών καρτών MasterCard, Visa και Maestro

Viva Wallet

Skrill

Neteller

MoneySafe

Τραπεζικού εμβάσματος

Paysafe

Το τραπεζικό έμβασμα έχει ελάχιστη κατάθεση μόλις €1, με τα έξοδα των συναλλαγών να επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου την εταιρεία. Η κατάθεση με Paysafe έχει ελάχιστο ποσό τα €5, ενώ όλοι οι υπόλοιποι τρόποι πληρωμής έχουν ελάχιστη κατάθεση €10.

Η Novibet πρωτοπορεί επιτρέποντας απεριόριστο αριθμό αναλήψεων χωρίς να επιβαρύνει ποτέ τον παίκτη με έξοδα συναλλαγών.

Ο τρόπος ανάληψης, εξαρτάται από τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η κατάθεση. Ο παίκτης μπορεί στη Novibet να κάνει όσες αναλήψεις θέλει χωρίς να επιβαρύνεται με έξοδα συναλλαγής, όπως συμβαίνει σε αρκετές άλλες νόμιμες εταιρείες στην Ελλάδα όταν ξεπεραστεί ένας μικρός αριθμός με τις δωρεάν αναλήψεις.

Νόμιμη λειτουργία στην Ελλάδα: Ασφάλεια και αξιοπιστία

Η Novibet λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 50, Παράγραφος 12 του νόμου 4002/2011 όπως ισχύει, και της έχει αποδοθεί από τις 30/12/2011 ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 997522600 της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών.

Το λογισμικό της έχει ελέγχει από το διεθνές αναγνωρισμένο ελεγκτικό όργανο Gaming Laboratories International.

H χρήση του Thawrte SSL Certificate εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων του παίκτη.

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τους νόμους και απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών σε παίκτες κάτω των 21 ετών.

Ο παίκτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί προσωρινή διακοπή του λογαριασμού του για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Μπορεί επίσης να αυτοαποκλειστεί για ένα διάστημα έξι μηνών έως εφ’ όρου ζωής.

Παίζοντας σε μία τόσο αξιόπιστη εταιρεία, ο παίκτης θα πρέπει επίσης να αποδείξει πως τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθινά και για το λόγο αυτό, όταν δημιουργήσει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του.

Αν σας ανησυχεί αυτή η διαδικασία, αφήστε το τμήμα υποστήριξης πελατών να σας κατευθύνει και όλα θα γίνουν πιο εύκολα. Άλλωστε, οι έλεγχοι αυτοί δείχνουν ακριβώς τη σοβαρότητα της εταιρείας, αφού ο καθένας μας νιώθει μεγαλύτερη σιγουριά όταν ξέρει ότι παίζει σε ένα περιβάλλον όπου ελέγχονται όλες οι παράμετροι ασφαλείας από την εταιρεία.

Γιατί να επιλέξω το Novibet Casino

Το καζίνο της Novibet δεν είναι τυχαίο που ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά, αφού υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι για να το επιλέξει κάποιος.

Εκτός από την νόμιμη λειτουργία στην Ελλάδα, προσφέρει πολύ καλό πρόγραμμα ανταμοιβών* για τους παλιούς παίκτες και εξαιρετικά μπόνους* στους νέους παίκτες.

Οι προσφορές* του είναι συνεχείς και ανανεώνονται τακτικά με πολύ φιλικούς όρους για τους παίκτες.

Το Live Casino έχει πάροχο την κορυφαία Evolution Gaming και το λογισμικό είναι άριστο.

Στο κομμάτι της εξυπηρέτησης πελατών, θα βρείτε πάρα πολλές επιλογές επικοινωνίας και ένα ευγενέστατο προσωπικό με διάθεση να βοηθήσει τον παίκτη.

Μπορείτε επίσης να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια μέσα από κινητό και τάμπλετ, βρίσκοντας ταυτόχρονα μία πολύ μεγάλη γκάμα παιχνιδιών.

Αν η Novibet διέθετε και πόκερ, μαζί με το αθλητικό στοίχημα που προσφέρει, θα μιλούσαμε για μία εταιρεία που καλύπτει όλες τις ανάγκες των παικτών.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+ ετών / ΚΕΘΕΑ: 2109215776/Αρμόδιος ρυθμιστής: UKGC / Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας.

Συμπέρασμα

Η άποψη της ομάδας του Casinoweb.gr είναι πως το Novibet Casino παρέχει στην ελληνική αγορά κάτι που έλλειπε τα προηγούμενα χρόνια.

Πλέον, ο παίκτης από την Ελλάδα μπορεί να απολαύσει κορυφαίες υπηρεσίες που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα παιχνίδια.

Το ασφαλές περιβάλλον, το ελληνικό στοιχείο και η συνεχής βελτίωση της εταιρείας συγκαταλέγει το Novibet Casino στην κορυφαία θέση των επιλογών μας στα «Προτεινόμενα Καζίνο».

Πείτε μας τη δική σας γνώμη για το Novibet Casino με μήνυμα στο [email protected] Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρουσίασή μας; Τι σας αρέσει και τι θα θέλατε να αλλάξει στο καζίνο της Novibet;

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να μάθουμε την άποψή σας για το δικό σας αγαπημένο online καζίνο.

21+ ετών / ΚΕΘΕΑ: 2109215776/Αρμόδιος ρυθμιστής: UKGC / Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις