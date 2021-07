The Phantom of the Opera: Μια ρομαντική ιστορία… τρόμου

Το φρουτάκι «The Phantom of the Opera» είναι το ολοκαίνουργιο δημιούργημα της εταιρίας Microgaming και μεταφέρεται από τις κινηματογραφικές αίθουσες κατευθείαν στις οθόνες των παικτών.

Ήδη γνωρίζει μεγάλη επιτυχία αφού απευθύνεται τόσο σε παίκτες που θέλουν να ζήσουν μια καινούρια εμπειρία όσο και σε αυτούς που είναι λάτρεις της μουσικής.

Πάρτε μια γεύση από το slot The Phantom of the Opera στο παρακάτω video:

«Το Φάντασμα της Όπερας» είναι μια νουβέλα του Γάλλου Gaston Leroux . Eκδόθηκε αρχές του προηγούμενου αιώνα, στα τέλη Μαρτίου του 1910, με τη μορφή τόμων. Ένας παραμορφωμένος, ιδιοφυής αλλά και ημιπαράφρονας μουσικός ζει κρυμμένος στις κατακόμβες κάτω από την Όπερα των Παρισίων.

Η Christine, ένα νεαρό κορίτσι εργάζεται ως χορεύτρια εκεί, ενώ παράλληλα δέχεται μαθήματα φωνητικής από μία μυστηριώδη ύπαρξη, τον άνθρωπο με τη μάσκα. Κάποια στιγμή καταφέρνει να γίνει πρωταγωνίστρια σε μια παράσταση της Όπερας.

Ο πόθος του Φαντάσματος για την ανερχόμενη σοπράνο θα τον κάνει να ξετρυπώσει από τον τάφο του. Θα γίνει ο εφιάλτης της Christine. To μαρτύριο ξεκινάει όταν εκείνη αρχίζει να αισθάνεται ερωτευμένη με τον γοητευτικό Raul de Chagny. Το Φάντασμα ξεσπά με ζήλια τόσο επάνω της αλλά όσο και στο ίδιο το κοινό και τους καλλιτέχνες της Όπερας.

Ο μύθος του «Φαντάσματος», που γεννήθηκε πριν από εκατό χρόνια στο μυαλό ενός αμφιβόλου ποιότητας λογοτέχνη, κατάφερε να μείνει ολοζώντανος μέχρι σήμερα.

Το μυθιστόρημα τρόμου ήταν αυτό που έκανε γνωστό τον συγγραφέα και έμελλε να γίνει το αντιπροσωπευτικότερο του έργο. Η θεατρική μεταφορά του Andrew Lloyd Weber, μετέτρεψε το κτήνος του Leroux σε αδικημένο ποιητή και καταραμένο εραστή.

Από την άλλη, οι αναρίθμητες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές εξιστόρησαν την εφιαλτική περιπέτεια της Christine Daae στα υπόγεια της Όπερας.

The Phantom of the Opera σε slot

Το παιχνίδι βασίζεται στην τελευταία κινηματογραφική ταινία του 2004 που σκηνοθέτησε ο Joel Schumacher. Μία από τις πιο ρομαντικές ιστορίες τρόμου με εξαιρετικά σκηνικά, φροντισμένες σε κάθε λεπτομέρεια λήψεις και μια μυστηριώδη και ανατριχιαστική μορφή που δεν είναι άλλη από αυτή του Φαντάσματος.

Η Microgaming είναι μια από τις πιο σημαντικές εταιρείες στο χώρο των online games. Η άδεια δικαιωμάτων της ταινίας της έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα καταπληκτικό φρουτάκι μεταφέροντας με αυθεντικό τρόπο την ατμόσφαιρα του έργου στο παιχνίδι. Αυτό φαίνεται τόσο στο σχεδιασμό όσο και στο gameplay.

Το ελάχιστο ποσό που έχει τη δυνατότητα να ποντάρει ο παίκτης σε κάθε spin είναι €0,30 ενώ το μέγιστο ποσό μπορεί να φτάσει τα €15 για την εκάστοτε περιστροφή. Το φρουτάκι διαθέτει πέντε τροχούς και προσφέρει 243 τρόπους επιτυχίας.

Σκοπός του παίκτη είναι να σχηματίσει επιτυχημένους συνδυασμούς με τρία, τέσσερα ή πέντε ίδια σύμβολα. Τα εικονίδια μπορούν να βρίσκονται σε οποιαδήποτε θέση αλλά σε γειτονικούς τροχούς, ξεκινώντας απαραιτήτως από τον πρώτο κύλινδρο στα αριστερά.

Οι κύλινδροι τοποθετούνται πάνω στις βελούδινες κουρτίνες μιας σκηνής. Τα γραφικά είναι εντυπωσιακά. Επιπλέον κατά τη διάρκεια των περιστροφών ακούγεται η κλασσική μουσική του θεατρικού μιούζικαλ που μεταβάλλεται όταν σημειώνεται κάποια νίκη ή όταν εμφανίζεται ένα χαρακτηριστικό.

The Phantom of the Opera, Τα σύμβολα

Οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στους τροχούς πολλούς από τους πρωταγωνιστές της ταινίας οι οποίοι απεικονίζονται σε φωτογραφίες. Το σύμβολο με την υψηλότερη αξία είναι το Φάντασμα (Gerard Butler). Ακολουθούν η Chistine (Emmy Rossum), ο Raul (Patrick Wilson), η Κόμμισα Carlotta (Minnie Driver) και δύο άντρες θεατές.

Επίσης, σε αυτό το παιχνίδι δεν εμφανίζονται κάρτες από την τράπουλα. Τα χαμηλότερης αξίας σύμβολα αντιπροσωπεύονται από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, κιάλια θεάτρου, έναν φακίρη, ένα μπουκάλι με άρωμα και χαρτιά με παρτιτούρες.

Οι βασικοί πρωταγωνιστές έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν δύο θέσεις στους τροχούς.

Το wild είναι το σύμβολο με το λογότυπο του παιχνιδιού «The Phantom of the Opera». Συνθέτει από μόνο του επιτυχημένους συνδυασμούς και αντικαθιστά τα σύμβολα στους τροχούς όποτε χρειάζεται για να δημιουργηθούν περισσότερες νίκες. Μπορεί να εμφανιστεί στοιβαγμένο σε δύο θέσεις στους κυλίνδρους αλλά δεν παρουσιάζεται καθόλου κατά τη διάρκεια των επιπλέον spins. Το μόνο σύμβολο που δεν μπορεί να αντικαταστήσει είναι αυτό του scatter.

Το scatter είναι το σύμβολο με την άσπρη μάσκα. Εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού και δημιουργεί δικούς του νικητήριους συνδυασμούς. Στην περίπτωση που εμφανιστεί τρεις ή περισσότερες φορές οπουδήποτε στο πλέγμα των τροχών ενεργοποιεί τον γύρο των επιπλέον περιστροφών.

The Phantom of the Opera, Έξτρα γύροι

Το σύμβολο με την επιστολή μπορεί να το συναντήσει ο παίκτης μόνο στο βασικό παιχνίδι και μόνο στον πέμπτο κύλινδρο. Η προσγείωση του μπορεί να συμβεί εντελώς τυχαία.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό που συναντάται στο βασικό παιχνίδι και ενεργοποιείται τυχαία είναι η εμφάνιση μιας εικόνας πολυελαίου στην οθόνη του παίκτη με σκοπό να μετατρέψει μέχρι και τρεις τροχούς σε wilds.

Τρία ή περισσότερα scatters στους κυλίνδρους του The Phantom of the Opera ενεργοποιούν τον γύρο με τις επιπλέον περιστροφές.

Σε αυτό το στάδιο ο παίκτης καλείται να κάνει μια από τρεις παρακάτω επιλογές:

"Music of the Night"

Απονέμονται δέκα επιπλέον περιστροφές κατά τη διάρκεια των οποίων ενεργοποιούνται τυχαία κάποια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι πολλαπλασιαστές ως και 4x σε όλες τις νίκες που σημειώνονται στο γύρο. Μπορεί επίσης να είναι μετατροπή τροχών ή θέσεων στους τροχούς σε wilds και μέχρι πέντε επιπρόσθετες περιστροφές. Τα συγκεκριμένα spins δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά.

"Masquerade"

Αυτό το παιχνίδι αποτελείται από τρία επίπεδα. Ο παίκτης χρειάζεται να επιλέξει μια μάσκα για να του αποκαλυφθεί ένα τυχαίο βραβείο.

"All I ask of you"

Δέκα επιπλέον spins είναι στη διάθεση του παίκτη. Το wild σε αυτό τον γύρο είναι η εικόνα του Raul και της Christine που χορεύουν. Οι φωτογραφίες του Raul και της Christine μετακινούνται σε διπλανούς τροχούς με σκοπό να ενωθούν. Όταν γίνεται αυτό ο παίκτης ανταμείβεται ανάλογα με τις θέσεις των τροχών. Τα βραβεία αυτά μπορεί να είναι στοιβαγμένα wilds που εμφανίζονται στην οθόνη και καταλαμβάνουν ολόκληρους τροχούς ή ένα μπλοκ συμβόλων 2×2. Τα επιπλέον spins δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά.

The Phantom of the Opera, Συμπέρασμα

Ένα φρουτάκι που συνδυάζει υπέροχα γραφικά, ενδιαφέρον θέμα, έξτρα γύρους, επιπλέον περιστροφές και φυσικά υπέροχη μουσική. Το ποσοστό επιστροφής στον παίκτη (RTP) αγγίζει το 96,25%.

Το φρουτάκι «The Phantom of the Opera» είναι συμβατό τόσο σε παιχνίδια μέσω σταθερών υπολογιστών και laptop όσο και μέσα από συσκευές tablet και smart phones.