The Creature from the Black Lagoon: Η μεγάλη περιπέτεια από τον κινηματογράφο του 1950

Η NetEnt μεταφέρει στους κυλίνδρους μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της δεκαετίας του 1950, στο ολοκαίνουργιο 5-κύλινδρο φρουτάκι The Creature from the Black Lagoon.

The Creature from the Black Lagoon, Σύμβολα και Λειτουργίες

Το παιχνίδι είναι γεμάτο με διασκεδαστικές λειτουργίες όπως Wilds, Re-Spins και Free Spins!

Τα σύμβολα στους κυλίνδρους περιλαμβάνουν την παλιά κάμερα, την μπουκάλα οξυγόνου, το κυνηγετικό μαχαίρι και τα κυάλια, καθώς και τους τέσσερις βασικούς ήρωες από την ταινία, Kay, David, Carl και Lucas.

Ο Kay είναι το σύμβολο με την υψηλότερη αξία και πληρώνει 1.25, 12.5 ή 37.5 φορές το ποντάρισμα, για τρία, τέσσερα ή πέντε ίδια σε μία γραμμή πληρωμής αντίστοιχα.

Το Wild είναι το logo του παιχνιδιού και μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα βασικά σύμβολα.

Σε οποιαδήποτε περιστροφή, τα Wild σύμβολα μπορεί να μετατραπούν σε Sticky και να παραμείνουν στη θέση τους, ενώ απονέμεται ένα Re-spin.

Όταν ανοίγουν 3, 4 ή 5 σύμβολα Scatter, ενεργοποιείται ο γύρος των Free Spins και απονέμονται αντίστοιχα 10, 15 ή 20 δωρεάν περιστροφές.

Σε αυτό τον γύρο, ο παίκτης προσπαθεί να αποσπάσει τον Kay από το τρομακτικό πλάσμα της λίμνης, με την διασκεδαστική μάχη να επιφυλάσσει πολλαπλασιαστές, Wilds και ακόμα περισσότερα Free Spins.

Φρουτάκι The Creature from the Black Lagoon, χαρακτηριστικά

Τροχοί: 5

Γραμμές: 3

Γραμμές Πληρωμής (Paylines): 20

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,20

Μέγιστο ποντάρισμα: €100

Μέγιστη νίκη: 7.500 coins / γραμμή

Διακύμανση: Μέση-Υψηλή

RTP: 96,50%

Hit Frequency: 27,9%

Έξτρα: Wild Substitution, Spreading Wilds, Sticky Wilds, Re-Spins, Free Spins

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15 Ιανουαρίου, 2020

Που μπορώ να παίξω το φρουτάκι The Creature from the Black Lagoon;

Το νέο φρουτάκι The Creature from the Black Lagoon, θα το βρείτε στο καζίνο της Novibet.

