Ozzy Osbourne, το φρουτάκι από... βαρύ μέταλλο

Από το 2016 η NetEnt δημοσιεύει φρουτάκια με θέματα γνωστούς αστέρες της ροκ και metal σκηνής. Μετα τις τεράστιες επιτυχίες των Guns n’ Roses, Jimi Hendrix και Motörhead, η NetEnt παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό φρουτάκι συνδεδεμένο με τον θρύλο της μουσικής ροκ και heavy metal, Ozzy Osbourne.

Το παιχνίδι παίζεται σε πλέγμα 5x3 με 20 σταθερές γραμμές πληρωμής, με οι νικηφόροι συνδυασμοί φτάνουν μέχρι και 12.000 φορές το ποντάρισμα!

Τα σύμβολα στους κυλίνδρους περιλαμβάνουν τα χαμηλότερης αξίας κοράκια, κρανία, τριαντάφυλλα και σταυρούς, καθώς και τα υψηλότερης αξίας πορτραίτα του ίδιου του καλλιτέχνη. Το πορτραίτο με τη νυχτερίδα είναι το σύμβολο με την υψηλότερη αξία δίνοντας 50 φορές το ποντάρισμα, για 5 ίδια σε μία γραμμή πληρωμής.

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη λειτουργία του γύρου Bet, η οποία διπλασιάζει το ποντάρισμα, καθώς και τις πιθανότητες για ενεργοποίηση έξτρα γύρου και τη συχνότητα των νικών.

Γύρος Bet

Ο Γύρος Bet δίνει την ευκαιρία για παιχνίδι με πλεονεκτήματα έναντι της απλής περιστροφής χωρίς αυτό. Τα πλεονεκτήματα του είναι:

RTP 96,67% (από 96,3% στο απλό παιχνίδι)

Ένα πρόσθετο Spin όταν ενεργοποιείται η λειτουργία των επιπλέον περιστροφών

Υψηλότερος πολλαπλασιαστής, όταν εφαρμόζεται.

Symbol Charge Up

Το χαρακτηριστικό Symbol Charge Up ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια των respins ή των επιπλέον περιστροφών και εξαρτάται από το αποτέλεσμα των Symbol Spinner και Feature Spinner:

Το Symbol Spinner στα αριστερά του παιχνιδιού περιστρέφεται και αποκαλύπτει ένα τυχαίο σύμβολο, το οποίο δίνει ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό στο respin ή στις επιπλέον περιστροφές αν το παιχνίδι είναι στον γύρο

Το Feature Spinner αποκαλύπτει ένα από τέσσερα διαφορετικά χαρακτηριστικά για να εφαρμοστούν στο επιλεγμένο σύμβολο. - Coin Win: Κάθε επιλεγμένο σύμβολο που εμφανίζεται πληρώνει ισόποσα με τα 3 ίδια- Symbol Multiplier: Το επιλεγμένο σύμβολο έχει πολλαπλασιαστή 2x ή 3x. Αν υπάρχει το Bet ο πολλαπλασιαστής είναι 5x ή 7x.- Wild: Τα επιλεγμένα σύμβολα μετατρέπονται σε Wilds- Upgrade: Το επιλεγμένο σύμβολο μετατρέπεται σε σύμβολο της αμέσως μεγαλύτερης αξίας.

Επιπλέον Περιστροφές

Όταν ανοίγουν 3 Scatters στους κυλίνδρους 1, 3 και 5, ενεργοποιείται ο γύρος των Επιπλέον Περιστροφών και απονέμονται 5 επιπλέον περιστροφές αν έχει επιλεχθεί το Bet ή 4 περιστροφές χωρίς Bet. Οι επιπλέον περιστροφές ενεργοποιούνται επίσης και όταν εμφανίζεται Scatter στο Feature Spinner κατά τη διάρκεια του Symbol Charge Up πριν από respin.

Πριν ξεκινήσει την κάθε επιπλέον περιστροφή, ενεργοποιείται το Symbol Charge Up και το χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται για το αντίστοιχο σύμβολο εφαρμόζεται σε αυτό για το υπόλοιπο των επιπλέον περιστροφών. H εμφάνιση του Scatter στο Symbol Spinner κατά τη διάρκεια των επιπλέον περιστροφών, προσθέτει επιπλέον spin. Ο μέγιστος αριθμός επιπλέον περιστροφών είναι 7.

Μέγιστη επιτυχία

Η μέγιστη νίκη έρχεται με το σύμβολο του πορτραίτου του Ozzy Osbourne σε όλες τις γραμμές και καταλήγει σε πληρωμή 1.000 φορές το ποντάρισμα. Με πιθανό πολλαπλασιαστή x12, η μέγιστη νίκη μπορεί θεωρητικά να φτάσει τις 12.000 φορές το ποντάρισμα. Η μέγιστη νίκη όμως σε re-spin ή επιπλέον spin είναι 2.500 φορές το ποντάρισμα.

Συμπέρασμα

To φρουτάκι Ozzy Osbourne έχει πολλά χαρακτηριστικά, με τα οποία εξοικειώνεται γρήγορα ο παίκτης και απολαμβάνει το παιχνίδι περισσότερο.

Η μουσική υπόκρουση περιλαμβάνει γνωστές επιτυχίες του Ozzy, όπως το Mr. Crowley και το Bark at the moon, κάτι που θα απολαύσουν οι φίλοι του καλλιτέχνη. Η παρουσίαση του Ozzy Osbourne Slot έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημοσίευση του νέου single του Ozzy, "Under The Graveyard".

Ο Ozzy έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ κατά τη διάρκεια της σόλο καριέρας του, αλλά και ως μέλος των Black Sabbath και τώρα πρωταγωνιστή στη διασκέδασή μας, με το νέο φρουτάκι της NetEnt.

Πρόκειται για ένα φρουτάκι που πολλοί περίμεναν για καιρό και το αποτέλεσμα αναμένεται να ενθουσιάσει όσους το επιλέξουν.

Ο Ozzy Osbourne σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη συναυλία όλων των εποχών!

Φρουτάκι Ozzy, χαρακτηριστικά

Τροχοί: 5

Γραμμές: 3

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,20

Μέγιστο ποντάρισμα: €100

Διακύμανση: Μεσαία

RTP: 96,30% - 96,67%

Έξτρα: Re-Spin, επιπλέον περιστροφές, Bet Charge Up με Symbol Spinner και Feature Spinner

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21 Νοεμβρίου, 2019

