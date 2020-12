Millionaire Mystery Box, To κλασσικό τηλεπαιχνίδι σε νέο φρουτάκι

Το νέο φρουτάκι Who Wants to Be a Μillionaire Mystery Box από την Big Time Gaming, βασισμένο στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι. Νέα χαρακτηριστικά, Gamble και το νέο Mystery Box

Ένα χρόνο μετά την εμφάνιση του "Who Wants to Be a Millionaire?", η Big Time Gaming παρουσιάζει τη νέα έκδοση του παιχνιδιού που βασίζεται στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι, Who Wants To Be a Millionaire Mystery Box.

Το Millionaire Mystery Box είναι παιχνίδι μεσαίας διακύμανσης, με 5 τροχούς και 3 γραμμές, προσφέροντας 243 νικηφόρους συνδυασμούς.

Η μέγιστη πιθανή νίκη είναι 12.000 φορές το ποντάρισμα και θα εμφανιστεί μέσα από τη λειτουργία των επιπλέον περιστροφών, όπου ο πολλαπλασιαστής μπορεί να φτάσει μέχρι 50x.

Το φρουτάκι προσφέρει επιλογή για Gamble, τη δυνατότητα δηλαδή να διπλασιάσει ο παίκτης την νίκη του μετά από κάθε spin, ενώ η προσθήκη του Mystery Box δίνει νέα διάσταση στο παιχνίδι.

Η εμφάνιση και ο σχεδιασμός του Millionaire Mystery Box δεν διαφέρει από το κλασσικό Millionaire Megaways.

Τα σύμβολα στους κυλίνδρους περιλαμβάνουν τα χαμηλότερης αξίας 9 έως και Α από την τράπουλα, καθώς και τα υψηλότερης αξίας πράσινα, μπλε, κόκκινα και μωβ πολύτιμα πετράδια.

Τα μωβ είναι και αυτά με την μεγαλύτερη αξία, αφού αν συνδυαστούν 5 στην ίδια γραμμή, η πληρωμή είναι 25 φορές το ποντάρισμα. Το σύμβολο x2 είναι το Wild και εμφανίζεται μόνο στους μεσαίους κυλίνδρους, ενώ αν εμφανιστούν σε διπλανές θέσεις πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους μεγιστοποιώντας τις επιτυχίες.

Κάθε φορά που εμφανίζεται το Mystery Box στους μεσαίους κυλίνδρους, μετατρέπεται τυχαία σε ένα σύμβολο συμπεριλαμβανομένων και των Wild και Scatter. Τα Scatters είναι τα κλασσικά σύμβολα του σήματος του παιχνιδιού.

Όποτε εμφανίζονται 3 Scatters, ενεργοποιείται η λειτουργία επιπλέον περιστροφών και απονέμονται 7 επιπλέον περιστροφές.

Κατά τη διάρκεια του γύρου ο παίκτης συγκεντρώνει Scatters, τα οποία αυξάνουν το μετρητή στα αριστερά του πλέγματος. O μετρητής μπορεί να απονείμει μέχρι και 50 περιστροφές.

Συμπέρασμα

Η νέα έκδοση του Who Wants to Be a Millionaire, το Millionaire Mystery Box, καταφέρνει να δώσει νέες διαστάσεις στο δημοφιλές φρουτάκι της Bit Time Gaming.

Η δυνατότητα διπλασιασμού μέσω του Gamble θα προσελκύσει τους λάτρεις αυτής της λειτουργίας, ενώ το ολοκαίνουργιο Mystery Box προσθέτει αξία στο παιχνίδι.

Το βασικό παιχνίδι δεν προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά για πολλούς αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία, αφού παίζουν για να φτάσουν στις επιπλέον περιστροφές, εκεί που υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστούν τα μεγάλα έπαθλα.

Οι επιπλέον περιστροφές είναι από τα δυνατά σημεία του παιχνιδιού, με πολλαπλασιαστή που μπορεί να φτάσει μέχρι και 50x.

Φρουτάκι Millionaire Mystery Box, χαρακτηριστικά

Τροχοί: 5

Γραμμές: 3

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,20

Μέγιστο ποντάρισμα: €100

Διακύμανση: Μεσαία

RTP: 96,64%

Έξτρα: επιπλέον περιστροφές, Mystery Box, Wild Multipliers, Sccatters

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20 Νοεμβρίου, 2019

Που μπορώ να παίξω το Millionaire Mystery Box

Το Who Wants to Be a Μillionaire Mystery Box είναι διαθέσιμο στο καζίνο της Novibet και στο καζίνο της betshop.

