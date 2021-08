Blackjack: Τα βιβλία που έμειναν στην ιστορία

Το blackjack είναι ένα παιχνίδι με μεγάλη ιστορία και με πολλά μυστικά σε επίπεδο στρατηγικής. Όταν το διαδίκτυο δεν υπήρχε, ο μόνος τρόπος να μάθει κάποιος τεχνικές γύρω από το παιχνίδι αλλά και απίθανες ιστορίες πραγματικών παικτών ήταν τα βιβλία για blackjack.

Tα καλύτερα βιβλία για blackjack

Παρακάτω θα διαβάσετε ποια είναι τα καλύτερα βιβλία για blackjack, που πέρασαν στην ιστορία και ξεχώρισαν το καθένα για τους δικούς του λόγους.

Million Dollar Blackjack, του Ken Uston

Ο Ken Uston έγινε διάσημος για την τεχνική του στην καταμέτρηση φύλλων στα τραπέζια του Blackjack και πολλά ήταν τα καζίνο που του απαγόρευσαν την είσοδο.

Αν και έφυγε απο την ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών πρόλαβε να γράψει ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1981 και έμεινε στην ιστορία. Στο βιβλίο του «Million Dollar Blackjack» δεν έχει μόνο τεχνικές για το blackjack αλλά και ιστορίες από την ζωή του καθώς και πικάντικες λεπτομέρειες από τις περιπέτειές του στα τραπέζια.

Το βιβλίο απευθύνεται σε παίκτες κάθε επιπέδου καθώς περιέχει μεταξύ άλλων ιστορικές αναδρομές πάνω στο μέτρημα φύλλων στο blackjack και πληροφορίες για όσους κάνουν την πρώτη τους γνωριμία με το παιχνίδι.

Theory of Blackjack, του Peter Griffin

Το 1979, ο Peter Griffin έγραψε το βιβλίο «Theory of Blackjack» που έμελλε να μείνει στην ιστορία και μέχρι σήμερα αποτελεί ένα από τα καλύτερα βιβλία για blackjack.

Το βιβλίο απευθύνεται σε εκείνους που έχουν ήδη αφιερώσει χρόνο στο παιχνίδι και θέλουν να ασχοληθούν πιο σοβαρά με αυτό.

Έχει πολλά μαθηματικά, βοηθάει στην κατανόησή τους και στην εφαρμογή τους πάνω στο blackjack και παρουσιάζει διαφορετικές στρατηγικές που περνάνε το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Blackbelt in Blackjack, του Arnold Snyder

Το βιβλίο γράφτηκε το 1983 και απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους παίκτες που θέλουν να μάθουν τα μυστικά του παιχνιδιού.

Ο Arnold Snyder θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες blackjack στην ιστορία και είναι αναγνωρισμένος συγγραφέας και κριτικός.

Το βιβλίο του “Blackbelt in Blackjack: Playing 21 As a Martial Art” περιέχει στρατηγικές και τεχνικές που θα βοηθήσουν τους παίκτες τόσο στο μέτρημα φύλλων στο blackjack όσο και στην παρακολούθηση του ανακατέματος των φύλλων που είναι πιο δύσκολη από το μέτρημα.

Turning the Tables in Las Vegas και Burning the Tables in Las Vegas, του Ian Andersen

Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Ian Andersen ως ένα επιτυχημένο χρηματιστή. Η αλήθεια είναι όμως πως ξεχώρισε τόσο στο blackjack όσο και στην συγγραφή βιβλίων.

Το «Turning the Tables in Las Vegas» γράφτηκε το 1976 και το 1999 κυκλοφόρησε το «Burning the Tables in Las Vegas».

Πρόκειται για δυο εξαιρετικά βιβλία που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα από τους παίκτες που έχουν κάποια εμπειρία πάνω στο blackjack αφού παρουσιάζουν τρόπους με τους οποίους ένας παίκτης μπορεί να αποφύγει να γίνει αντιληπτός ενώ κάνει καταμέτρηση φύλλων.

Beat the Dealer, του Edward O. Thorp

Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1961 και παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό το μέτρημα φύλλων στο Blackjack. Όσοι αποφασίσουν να ασχοληθούν για πρώτη φορά με το μέτρημα φύλλων, το συγκεκριμένο βιβλίο σίγουρα θα τους δώσει πολύ γερές βάσεις.

Professional Blackjack, του Stanford Wong

Ο Stanford Wong ξεχώρισε ως ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες παίκτες Blackjack. Μέσα από το βιβλίο του παρουσιάζει την στρατηγική του παιχνιδιού με πολύ απλό τρόπο και απευθύνεται σε παίκτες κάθε επιπέδου. Aυτό που κάνει το βιβλίο να ξεχωρίζει είναι η ανάλυση που χαρίζει σημαντικές γνώσεις, χωρίς να απαιτεί κάποια εμπειρία.

Bringing Down The House, του Ben Mezrich

Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2002 και ολόκληρος ο τίτλος του είναι Bringing Down The House: The Inside Story of Six M.I.T. Students Who Took Vegas for Millions.

Μέσα από τις σελίδες του ξετυλίγεται η διαβόητη πλέον ιστορία μιας ομάδας φοιτητών του M.I.T. που κατάφεραν να σαρώσουν στο Las Vegas παίζοντας blackjack.

Όσοι έχουν δει την αντίστοιχη ταινία “21” είναι βέβαιο πως θα τους αρέσει και αυτό το βιβλίο που αναλύει την μέθοδο που χρησιμοποίησαν καθώς και τις περιπέτειές και τις αντιξόοτητες που αντιμετώπισαν.