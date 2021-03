Stoiximan Rewards: Συναρπαστικές προσφορές* Casino κάθε μέρα!

Stoiximan Jackpots, Daily Treats, Game of the Week. Αυτές είναι κάποιες μόνο από τις συνεχείς προσφορές* στο Casino της Stoiximan και τώρα στο παιχνίδι μπαίνουν και τα Stoiximan Rewards!

Οι προσφορές* στο Casino συνεχίζονται λοιπόν και αυτή τη φορά τα φώτα πέφτουν στα Rewards.

Κάθε μέρα, μπορείς να διεκδικήσεις την προσφορά* επιλέγοντας ένα από τα συναρπαστικά φρουτάκια «Dragon Champions», «Εpic Ape», «Age of the Gods - God of Storm», «Man of Steel», «The Dark Knight», τα οποία θα βρεις στην ενότητα Casino.

Τα Stoiximan Rewards είναι γεμάτα δώρα* και σε περιμένουν καθημερινά στη Stoiximan!

Προσφορά* Stoiximan Rewards

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις