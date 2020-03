Vikings Go to Hell: Η επική μάχη των Βίκινγκς

To νέο φρουτάκι «Vikings Go to Hell» μεταφέρει τους παίκτες στην κόλαση και τους καλεί να δώσουν επικές μάχες με δαίμονες!

Άλλο ένα φρουτάκι έρχεται να προστεθεί στη σειρά των slot games που έχει δημιουργήσει η εταιρία Yggdrasil Gaming με θέμα τους Βίκινγκς. Μετά τα παιχνίδια «Vikings Go Wild» και «Vikings Go Berzerk» που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, έρχεται ο κουλοχέρης με τίτλο «Vikings Go to Hell» που μεταφέρει τους παίκτες στην κόλαση και αναμένεται να ακολουθήσει την ίδια πορεία με τους προκατόχους του.

Το φρουτάκι Vikings Go to Hell διαθέτει πέντε τροχούς και ο καθένας από αυτούς έχει τέσσερις σειρές από σύμβολα.

Το παιχνίδι προσφέρει 25 σταθερές γραμμές πληρωμής.

Πάρτε μια γεύση από το slot Vikings Go to Hell στο video που ακολουθεί:

Το ελάχιστο ποσό που έχει τη δυνατότητα να ποντάρει ο παίκτης σε κάθε spin είναι €0,10 και το μέγιστο ποσό μπορεί να φτάσει τα €125 για την εκάστοτε περιστροφή.

Το σκηνικό πίσω από τους κυλίνδρους είναι βγαλμένο από την κόλαση αφού δεξιά και αριστερά της οθόνης κυριαρχούν φλόγες. Η μουσική που ακούγεται κατά τη διάρκεια των περιστροφών έχει επικό τόνο που ταιριάζει απόλυτα με το κλίμα του παιχνιδιού.

Vikings Go to Hell: Τα σύμβολα

Τα υψηλής αξίας σύμβολα που θα συναντήσει ο παίκτης στους τροχούς του Vikings Go to Hell αντιπροσωπεύονται από τέσσερις, τρομερούς στην όψη, Βίκινγκς. Τα σύμβολα με χαμηλότερη αξία πληρωμής περιλαμβάνουν τέσσερα όπλα με τα οποία μάχονται οι πολεμιστές.

Το wild είναι το εικονίδιο με το λογότυπο «wild» και έχει τη δυνατότητα να αντικαθιστά τα σύμβολα στους τροχούς για να βοηθήσει τον παίκτη να δημιουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερους νικητήριους συνδυασμούς. Το μόνο σύμβολο που δεν μπορεί να πάρει τη θέση του είναι αυτό του scatter. Τα wilds στον γύρο των δωρεάν περιστροφών εμφανίζονται πάντα ως sticky wilds. Το σύμβολο του scatter φέρει επάνω του το λογότυπο «free spin». Τέλος, ο παίκτης θα παρατηρήσει και το σύμβολο με το θησαυροφυλάκιο που προσγειώνεται μόνο στον πέμπτο κύλινδρο.

Στόχος του παίκτη είναι να καταφέρει να δημιουργήσει κερδοφόρους συνδυασμούς με τρία ή περισσότερα σύμβολα του ίδιου είδους που να βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο σε μια γραμμή πληρωμής. Για να χαρακτηριστεί ένας συνδυασμός νικητήριος είναι απαραίτητο να ξεκινάει από τον πρώτο τροχό στα αριστερά.

Vikings Go to Hell: Ειδικά χαρακτηριστικά

Το φρουτάκι Vikings Go to Hell διαθέτει μια πληθώρα χαρακτηριστικών, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει η εταιρία Yggdrasil Gaming από τα δύο προηγούμενα slots.

Μηχανισμός Συλλογής Σημείων Οργής

Στο βασικό παιχνίδι, κατά τη διάρκεια των περιστροφών, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να συλλέξει «σημεία οργής» και να γεμίσει τον μετρητή κάθε Βίκινγκ που βρίσκεται στο αριστερό μέρος των τροχών.

Όλοι οι καινούριοι παίκτες λαμβάνουν ως δώρο 50 σημεία οργής που συμπληρώνουν τον μετρητή ενός Βίκινγκ. Τα σημεία οργής συγκεντρώνονται μέσω των wilds που εμφανίζονται στους τροχούς κατά τη διάρκεια της μάχης των Βίκινγκς με τους δαίμονες.

Όταν συμπληρωθούν 100 σημεία οργής στον μετρητή ενός Βίκινγκ τότε θα απονεμηθούν 7 free spins Berzerk. Αν ο παίκτης συγκεντρώσει πάνω από 100 σημεία οργής σε έναν Βίκινγκ τότε τα επιπλέον προστίθενται στη συλλογή του μετά την ολοκλήρωση του γύρου των δωρεάν περιστροφών. Τα σημεία οργής διατηρούνται μεταξύ των περιόδων του παιχνιδιού.

Μηχανισμός Demon Fights

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αν ο παίκτης προσγειώσει στους τροχούς δύο σύμβολα free spin. Σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού κάθε ένας Βίκινγκ που εμφανίζεται στους κυλίνδρους αρχίζει να πολεμάει με έναν δαίμονα. Αν ο Βίκινγκ κερδίσει τη μάχη μετατρέπεται σε σύμβολο wild και προσθέτει ένα σημείο οργής στον αντίστοιχο μετρητή.

Μηχανισμός Respin

Το χαρακτηριστικό αυτό ενεργοποιείται όταν στους κυλίνδρους εμφανιστούν δύο εικονίδια scatter. Ο μηχανισμός respin έχει σκοπό να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον παίκτη να καταφέρει να προσγειώσει και ένα τρίτο scatter στους τροχούς έτσι ώστε να μπορεί να ενεργοποιήσει τις δωρεάν περιστροφές. Οι τροχοί περιστρέφονται για ακόμη μια φορά αυξάνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης ενός έξτρα εικονιδίου free spin και επιπλέον κατά τη διάρκεια του respin όλα τα wilds παραμένουν σταθερά στη θέση τους εκτινάσσοντας τα κέρδη του παίκτη στα ύψη λόγω των νικητήριων συνδυασμών που δημιουργούνται.

Treasure Chest

Ο παίκτης θα παρατηρήσει ότι κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού εμφανίζεται μόνο στον πέμπτο κύλινδρο το σύμβολο με το θησαυροφυλάκιο. Κάθε φορά που προσγειώνεται αυτό το σύμβολο, απονέμει χρηματικά έπαθλα, δωρεάν περιστροφές και σημεία οργής σε έναν Βίκινγκ.

Μηχανισμός Free Spins

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ενεργοποιήσει ο παίκτης τον γύρο με τις δωρεάν περιστροφές.

Ο ένας από αυτούς είναι με την εμφάνιση των συμβόλων scatters στους τροχούς. Αν ο παίκτης καταφέρει σε μια περιστροφή να προσγειώσει τρία, τέσσερα ή πέντε scatters, οπουδήποτε στο πλέγμα των κυλίνδρων θα ενεργοποιήσει τα free spins του επιπέδου 1 και θα έχει στη διάθεση του 7, 12 ή 16 δωρεάν περιστροφές αντίστοιχα. Σε αυτή τη φάση οι Βίκινγκς θα δώσουν μάχη με τον Άρχοντα των Αλυσίδων και με κάθε χτύπημα, θα του αφαιρούν μια Γραμμή Ζωής. Όταν καταφέρουν να του αφαιρέσουν και τις τρεις γραμμές τότε θα έχουν κερδίσει τη μάχη και η νίκη τους αυτή θα προσθέσει τυχαία δύο wilds στους τροχούς καθώς, επίσης, θα μετατρέψει τα σύμβολα των Βίκινγκς σε wilds και θα οδηγήσει στο επίπεδο 2 των free spins.

Το επίπεδο 2 ξεκινάει με 7 δωρεάν περιστροφές και οι Βίκινγκς τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον Δαίμονα Lucifir. Ο Βίκινγκ που εμφανίζεται στους τροχούς παλεύει με τον Lucifir και με κάθε χτύπημα αφαιρείται μια Γραμμή Ζωής προσθέτοντας τυχαία στους τροχούς ένα wild. Ο Βίκινγκ κερδίζει τη μάχη όταν καταστρέψει και τις τρεις Γραμμές Ζωής του Δαίμονα Lucifir και στη συνέχεια μετατρέπεται σε wild. Το καλύτερο σημείο, όμως, από όλα είναι ότι τα κέρδη από όλες τις δωρεάν περιστροφές υπόκεινται σε έναν πολλαπλασιαστή της τάξης του 3x ξεπερνώντας τις προσδοκίες του παίκτη.

Ένας άλλος τρόπος για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός των free spins είναι από τα σημεία οργής όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ο Βίκινγκ, του οποίου ο μετρητής έχει συμπληρώσει 100 σημεία οργής, θα βρεθεί σε κατάσταση Berzerk που σημαίνει ότι πάντα θα βγαίνει νικητής από την μάχη με τον Δαίμονα.

Ο κουλοχέρης Vikings Go to Hell χαρακτηρίζεται ως ένα παιχνίδι μέτριας έως υψηλής διακύμανσης με το ποσοστό επιστροφής στον παίκτη να αγγίζει το 96,1%.

Το μέγιστο κέρδος που μπορεί να προκύψει σε κάθε περιστροφή μπορεί να φτάσει μέχρι 3.000 φορές το αρχικό στοίχημα του παίκτη.

Το φρουτάκι Vikings Go to Hell είναι σχεδιασμένο για άνετο gameplay σε όλες τις συσκευές αναπαραγωγής. Οι παίκτες μπορούν να το απολαύσουν τόσο μέσα από σταθερούς υπολογιστές και laptop όσο και μέσω συσκευών tablet και smart phones.