Φρουτάκια Megaways™

Τα φρουτάκια Megaways™ έχουν γίνει ιδαίτερα δημοφιλή στα διαδικτυακά καζίνο. Προσφέρουν μεγάλες συγκινήσεις σε παιχνίδια μέσα από έναν μοναδικό μηχανισμό με εντυπωσιακά γραφικά και συνεχίζουν να ενθουσιάζουν τους παίκτες, ακόμα και 5 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή τους.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Η εταιρεία που παρουσίασε τα Megaways™ στο κοινό για πρώτη φορά είναι η Big Time Gaming από την Αυστραλία, με πολλές άλλες εταιρείες δημιουργίας παιχνιδιών καζίνο να αγοράζουν αργότερα τα δικαιώματα και να παρουσιάζουν τα δικά τους παιχνίδια με την λειτουργία Megaways™.

Το πρώτο φρουτάκι Megaways™ ήταν το Dragon Born το 2015, αλλά δεν είχε μεγάλη απήχηση από την αρχή. Αυτό άλλαξε με το φρουτάκι "Bonanza" που εμφανίστηκε το 2016 και έδωσε νέα διάσταση στα Megaways™.

Δες το φρουτάκι Bonanza στο καζίνο της Novibet

Παρακάτω θα μάθεις ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεις για τα φρουτάκια Megaways™

Τι είναι τα φρουτάκια Megaways™

Είναι από τις πιο συχνές ερώτησεις των παικτών της κοινότητας του CasinoWeb, αφού τα βλέπουν συχνά ανάμεσα στα δημοφιλή φρουτάκια στα ελληνικά διαδικτυακά καζίνο.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Όταν υπάρχει Megaways™ στο φρουτάκι, σημαίνει ότι ο αριθμός των συμβόλων στους τροχούς ποικίλει, σε αντίθεση με τα κλασσικά φρουτάκια όπου κάθε τροχός εμφανίζει συγκεκριμένο αριθμό συμβόλων, συνήθως από 3 ως 5. Στα Megaways™ ο αριθμός των συμβόλων σε κάθε τροχό είναι διαφορετικός σε κάθε περιστροφή, δίνοντας κάθε φορά διαφορετικό αριθμό πιθανών τρόπων νίκης.

Οι τρόποι νίκης διαμορφώνονται όπως σταματούν οι τροχοί και ο τελικός αριθμός εμφανίζεται συνήθως στο επάνω μέρος της οθόνης του παιχνιδιού.

> Αρχή της σελίδας

Πώς λειτουργούν τα φρουτάκια Megaways™

Μπορεί να ακούγεται πολύπλοκος τρόπος παιχνιδιού, αλλά είναι πραγματικά απλός και δεν χρειάζονται παρά λίγες περιστροφές για να μπει ο παίκτης στο πνεύμα των παιχνιδιών Megaways™.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Τα φρουτάκια Megaways™ χαρακτηρίζονται από τον μεγάλο αριθμό των πιθανών γραμμών νίκης σε κάθε περιστροφή.

Σε ένα τυπικό φρουτάκι Megaways™ με έξι τροχούς, μπορούν να εμφανιστούν από 2 μέχρι και 7 σύμβολα σε κάθε τροχό. Ο αριθμός των συμβόλων που θα εμφανιστούν σε κάθε τροχό είναι τυχαίος.

Αν εμφανιστεί ο μέγιστος αριθμός συμβόλων και στους έξι τροχούς, τότε επιτυγχάνεται ο μέγιστος αριθμός πιθανών γραμμών νίκης.

Πώς υπολογίζονται οι πιθανοί τρόποι νίκης στα φρουτάκια Megaways™

Οι πιθανοί τρόποι νίκης υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τους αριθμούς των συμβόλων που εμφανίστηκαν στον κάθε τροχό.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Αν για παράδειγμα εμφανιστούν από 7 σύμβολα και στους 6 τροχούς, τότε οι πιθανοί τρόποι νίκης είναι 7x7x7x7x7x7 = 117.695 τρόποι νίκης.

Κάποια φρουτάκια έχουν παραλλαγές της λειτουργίας αυτής, όπως το τυχαίο «σπάσιμο» κάποιων συμβόλων σε δύο ή περισσότερα μέρη στο φρουτάκι Temple Stacks της Yggdrasil.

Υπάρχουν Megaways™ που προσφέρουν ακόμα περισσότερους τρόπους νίκης και έχουμε δει φρουτάκια με αυτόν τον μηχανισμό να φτάνουν και πάνω από 500.000 τρόπους νίκης σε κάθε περιστροφή, αλλά μόνο στον γύρο μπόνους.

> Αρχή της σελίδας

Πώς κερδίζω στα φρουτάκια Megaways™

Ο τρόπος που βγαίνουν οι νικηφόροι συνδυασμοί στα φρουτάκια Megaways™ είναι λίγο διαφορετικός από αυτόν που ισχύει στα κλασσικά slots.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Στα Megaways™ δεν χρειάζεται να εμφανιστούν ταιριαστά σύμβολα σε συγκεκριμένες γραμμές πληρωμής. Για να επιτευχθεί νικηφόρος συνδυασμός στα Megaways™ αρκεί να εμφανιστούν όμοια σύμβολα σε τρεις ή περισσότερους συνεχόμενους τροχούς, ξεκινώντας απαραίτητα από τον πρώτο τροχό αριστερά.

Σε κάποιες περιπτώσεις, νικηφόρος συνδυασμός επιτυγχάνεται ακόμα και με μόλις δύο όμοια σύμβολα στους δύο πρώτους τροχούς από αριστερά.

Το μέγεθος ή η θέση του κάθε συμβόλου στον τροχό δεν καθορίζει αν ένας συνδυασμός είναι νικηφόρος ή όχι. Αρκεί τα όμοια σύμβολα να είναι σε συνεχόμενους τροχούς ξεκινώντας από αριστερά.

Το παρακάτω γράφημα αποτυπώνει έναν νικηφόρο συνδυασμό και έναν συνδυασμό που δεν κερδίζει σε φρουτάκια Megaways™.

Στο αριστερό τετράγωνο φαίνεται ένα παράδειγμα νικηφόρου συνδυασμού σε φρουτάκια Megaways™, ενώ στα δεξιά ένας συνδυασμός όμοιων συμβόλων που δεν είναι νικηφόρος.

> Αρχή της σελίδας

Ποιά είναι τα καλύτερα Φρουτάκια Megaways™;

Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι υποκειμενική, αφού ο καθένας διασκεδάζει με διαφορετικά παιχνίδια. Το σίγουρο είναι ότι η εταιρεία που συνέλαβε και δημιούργησε την ιδέα, η Big Time Gaming, έχει στη συλλογή της εξαιρετικά φρουτάκια με τα χαρακτηριστικά Megaways™.

Monopoly Megaways™

Το παιχνίδι της Μονόπολι είναι από τα αγαπημένα επιτραπέζια παιχνίδια σε όλο τον κόσμο από τη δεκαετία του 1930. Το εντυπωσιακό φρουτάκι Monopoly Megaways™ της Big Time Gaming ήρθε να δώσει νέα διάσταση στο δημοφιλές παιχνίδι.

Σίγουρα δεν είναι το πρώτο φρουτάκι εμπνευσμένο από το διάσημο επιτραπέζιο παιχνίδι, αλλα είναι το πρώτο με τα χαρακτηριστικά Megaways™.

Video: Παιχνίδι στο Monopoly Megaways™ με εικονικά χρήματα

Τροχοί: 6

Γραμμές: 2-7

Γραμμές Πληρωμής (Paylines): μέχρι 117.649

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,10

Μέγιστο ποντάρισμα: €20

Μέγιστη νίκη: 14.700x

Διακύμανση: Μέση-Υψηλή

RTP: 96,50%

Έξτρα: Reel Adventure, Reactions, Free Spins With Increasing Multiplier

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17 Δεκεμβρίου, 2019

Που μπορώ να παίξω το φρουτάκι Monopoly Megaways™;

Το φρουτάκι Monopoly Megaways™ θα το βρείτε στα:

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

> Αρχή της σελίδας

Who Wants to be a Millionaire Megaways™

Βασισμένο στο διάσημο τηλεπαιχνίδι, το Who Wants to be a Millionaire Megaways™ συνεχίζει την παράδοση των εξαιρετικών παιχνιδιών με τον μηχανισμό Megaways™ από την Big Time Gaming.

Το περιβάλλον του παιχνιδιού αποτυπώνει με εξαιρετικό τρόπο το κλίμα που υπήρχε στο γνωστό τηλεπαιχνίδι "Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος", βάζοντας τον παίκτη στην μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τα φώτα και τη γνωστή μουσική υπόκρουση.

Το διαφορετικό στοιχείο σε αυτό το παιχνίδι είναι τα re-spins και ο δυναμικός πολλαπλασιαστής στον έξτρα γύρο.

Video: Παιχνίδι στο Who Wants to be a Millionaire Megaways™ με εικονικά χρήματα

Τροχοί: 6

Γραμμές: 2-7

Paylines: 117.649

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,20

Μέγιστο ποντάρισμα: €20

Μέγιστη νίκη: 250.000x

Διακύμανση: Υψηλή

RTP: 96,24%

Έξτρα: Avalanche / Cascading wins, Bonus Game, Multiplier, Gamble, Megaways, Respins, Scatter symbols

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14 Νοεμβρίου, 2018

Που μπορώ να παίξω το φρουτάκι Who Wants to be a Millionaire Megaways™;

Το φρουτάκι Who Wants to be a Millionaire Megaways™ θα το βρείτε στα:

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

> Αρχή της σελίδας

Piggy Riches Megaways™

Μία από τις αγαπημένες μας επιλογές είναι το Piggy Riches Megaways™ που δημιουργήθηκε σε συνεργασία της Red Tiger με τη NetEnt.

Οι λάτρεις του παλιού Muppet Show και ειδικά όσοι είχαν αδυναμία στην Miss Piggy, θα βρουν σίγουρα πολύ διασκεδαστικό το συγκεκριμένο φρουτάκι.

Video: Παιχνίδι στο Piggy'Riches Megaways™ με εικονικά χρήματα

Τροχοί: 6

Γραμμές: 2-7

Paylines: 117.649

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,10

Μέγιστο ποντάρισμα: €10

Μέγιστη νίκη: 10.474x

Διακύμανση: Υψηλή

RTP: 95,71%

Έξτρα: Mega Wilds, Free Spins With Increasing Win Multiplier, Free Spins Wheel

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23 Ιανουαρίου, 2020

Που μπορώ να παίξω το φρουτάκι Piggy Riches Megaways™;

Το φρουτάκι Piggy Riches Megaways™ θα το βρείτε στα:

> Αρχή της σελίδας

Extra Chilli Megaways™

Ένα από τα πιο δημοφιλή και συναρπαστικά φρουτάκια της κατηγορίας είναι το Extra Chilli Megaways™ της Big Time Gaming.

Με παιχνιδιάρικη μουσική επένδυση και πολύχρωμα σύμβολα κέρδισε τους παίκτες από το πρώτο λεπτό. Κάθε φορά που δημιουργείται ένας νικηφόρος συνδυασμός τα σύμβολα που συμμετέχουν σε αυτόν εξαφανίζονται και νέα σύμβολα παίρνουν τις θέσεις τους δίνοντας στον παίκτη την δυνατότητα να σημειώσει νέες επιτυχίες στην ίδια περιστροφή.

Το Extra Chilli Megaways™ δίνει επίσης στον παίκτη την ευκαιρία να βρεθεί αμέσως στον σπέσιαλ γύρο των επιπλέον περιστροφών!

Video: Παιχνίδι στο Extra Chilli Megaways™ με εικονικά χρήματα

Τροχοί: 6

Γραμμές: 2-7

Paylines: 117.649

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,20

Μέγιστο ποντάρισμα: €50

Μέγιστη νίκη: 20.000x

Διακύμανση: Υψηλή

RTP: 96,19%

Έξτρα: Feature Drop, Free Spins Gamble, Dual Reactions, Free Spins

Που μπορώ να παίξω το φρουτάκι Extra Chilli Megaways™;

Το φρουτάκι Extra Chilli Megaways™ θα το βρείτε στα:

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

> Αρχή της σελίδας

Aztec Gold Megaways™

Tο Aztec Gold Megaways™ είναι το πρώτο φρουτάκι Megaways της iSoftBet. Το θέμα του παιχνιδιού στηρίζεται στον πολιτισμό των Αζτέκων με φόντο τη νοτιοαμερικάνικη ζούγκλα.

Ο παίκτης εξερευνά αρχαίους ναούς σε αναζήτηση ενός χαμένου θησαυρού, με την μεγαλύτερη πιθανή επιτυχία να είναι αρκετά ικανοποιητική. Η μουσική υπόκρουση λειτουργεί σε αρμονία με τα όμορφα γραφικά και πετυχαίνει να βάλει τον παίκτη στο κλίμα του παιχνιδιού.

Gold Cash Respins στο φρουτάκι Aztec Gold Megaways (Παιχνίδι με εικονικά χρήματα)

Τα σύμβολα περιλαμβάνουν τα γνωστά σύμβολα της τράπουλας από 9 ως Α και εικόνες από ζώα της ζούγκλας. Τα Wilds είναι σύμβολα από χρυσό και διαμάντι, ενώ το Scatter συμβολίζεται από τον δίσκο του ήλιου.

Το Aztec Gold Megaways™ έχει τον γνωστό μηχανισμό Cascade wins, όπου τα σύμβολα που συμμετέχουν σε κερδισμένο συνδυασμό εξαφανίζονται, δίνοντας τη θέση τους σε νέα σύμβολα για νέες ευκαιρίες επιτυχίας στην ίδια περιστροφή.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και ο πολύ ενδιαφέρον μηχανισμός των Gold Cash Respins, ο οποίος ενεργοποιείται όταν εμφανιστούν 5 Scatters, τα οποία μένουν στη θέση τους και ενεργοποιούν νέες περιστροφές.

Πρόκειται για μια νέα οπτική στα φρουτάκια Megaways από την πρώτη τέτοια δημιουργία της iSoftBet, με εξαιρετικά γραφικά και μηχανισμούς παιχνιδιού, με ευκαιρίες για μεγάλες επιτυχίες.

Video: Παιχνίδι στο Aztec Gold Megaways™ με εικονικά χρήματα

Τροχοί: 6

Γραμμές: 3-7

Paylines: 117.649

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,20

Μέγιστο ποντάρισμα: €12

Μέγιστη νίκη: 19.200x

Διακύμανση: Μέση-Υψηλή

RTP: 95,99%

Έξτρα: Cascading Wins, Multiplier Jackpots, Gold Cash Respins

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 9 Ιανουαρίου, 2020

Που μπορώ να παίξω το φρουτάκι Aztec Gold Megaways™;

Το φρουτάκι Aztec Gold Megaways™ θα το βρείτε στα:

> Αρχή της σελίδας

Battleship Direct Hit Megaways™

Tο Battleship Direct Hit Megaways™ είναι το πρώτο φρουτάκι Megaways της Red7 Gaming, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια από την εταιρεία που δημιούργησε τα φρουτάκια Megaways, την Big Time Gaming. Το θέμα του παιχνιδιού είναι μία ναυμαχία και έχει στοιχεία από το παλιό παιχνίδι δύο παικτών, όπου ο καθένας ρίχνει βολές προσπαθώντας να βυθίσει τον στόλο του αντιπάλου του.

Το Battleship Direct Hit Megaways™ έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τη Hasbro, που έχει τα δικαιώματα του επιτραπέζιου παιχνιδιού Ναυμαχία.

Ο παίκτης βλέπει το παιχνίδι μέσα από τη γέφυρα ενός πολεμικού πλοίου με τη μουσική να μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία και να συμπληρώνει άψογα το κλίμα της Ναυμαχίας. Τα σύμβολα είναι όλα εντός θέματος του πολεμικού ναυτικού.

Εκτόξευση πυραύλων στο φρουτάκι Battleship Direct Hit! Megaways™

Το Battleship Direct Hit Megaways™ έχει τον γνωστό μηχανισμό Cascade symbols, όπου τα σύμβολα που συμμετέχουν σε κερδισμένο συνδυασμό εξαφανίζονται, δίνοντας τη θέση τους σε νέα σύμβολα για νέες ευκαιρίες επιτυχίας στην ίδια περιστροφή.

Σε τυχαίες στιγμές του παιχνιδιού ενεργοποιούνται τα δύο πυροβόλα όπλα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Ξεκινούν να πυροβολούν τα σύμβολα εξαφανίζοντας αυτά που έχουν χαμηλή αξία και αντικαθιστώντας τα με σύμβολα υψηλής αξίας.

Το σύμβολο του πυραύλου ενεργοποιεί πυραυλικές βολές εναντίον των σχεδιαγραμμάτων εχθρικών πλοίων στο πάνω μέρος της οθόνης, αποτυπώνοντας το παραδοσιακό παιχνίδι της Ναυμαχίας.

Όταν αυτές οι βολές βυθίσουν ένα ολόκληρο εχθρικό πλοίο ενεργοποιούνται μέχρι και 50 επιπλέον περιστροφές!

Πρόκειται για ένα παιχνίδι που φέρνει παλιές αναμνήσεις από το παιχνίδι Ναυμαχία. Με μέγιστη πιθανή επιτυχία σε μεσαία επίπεδα των 2.500x και μεσαία διακύμανση, το Battleship Direct Hit Megaways™ προσφέρεται για διασκέδαση μεγάλης διάρκειας, σε ένα παιχνίδι με όμορφα γραφικά και μηχανισμούς που συναρπάζουν.

Video: Παιχνίδι στο Battleship Direct Hit Megaways™ με εικονικά χρήματα

Τροχοί: 6

Γραμμές: 2-7

Paylines: 117.649

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,10

Μέγιστο ποντάρισμα: €100

Μέγιστη νίκη: 2.500x

Διακύμανση: Μέση

RTP: 95,9%

Έξτρα: Επιπλέον Spins, Missile Symbols, Jackpots, Wilds, Turret Fire, Cascading Symbols

Που μπορώ να παίξω το φρουτάκι Battleship Direct Hit Megaways™;

Το φρουτάκι Battleship Direct Hit Megaways™ θα το βρείτε στα:

> Αρχή της σελίδας

Bonanza Megaways™

Tο Bonanza Megaways™ είναι γέννημα της εταιρίας που δημιούργησε τον μηχανισμό Megaways™, της Big Time Gaming. Παρότι δεν είναι το πρώτο φρουτάκι Megaways™, είναι αυτό που εκτόξευσε τη δημοτικότητά τους και αγαπήθηκε όσο λίγα φρουτάκια.

Το Bonanza Megaways™ είναι ένα εξαιρετικά ισορροπημένο παιχνίδι, με μεσαία διακύμανση, αλλά και τη μέγιστη πιθανή επιτυχία να είναι σε ιδιαίτερα ελκυστικά επίπεδα.

Το Bonanza Megaways™ έχει τον γνωστό μηχανισμό Cascade symbols, όπου εδώ ονομάζεται Reactions. Ο μηχανισμός αυτός κάνει τα σύμβολα που συμμετέχουν σε κερδισμένο συνδυασμό να εξαφανίζονται, δίνοντας τη θέση τους σε νέα σύμβολα για νέες ευκαιρίες επιτυχίας στην ίδια περιστροφή.

Reactions στο φρουτάκι Bonanza Megaways™

Επιπλέον, υπάρχει μια γραμμή συμβόλων στο πάνω μέρος της οθόνης, που προσφέρουν επιπλέον σύμβολα για σχηματισμό γραμμών επιτυχίας.

Όταν εμφανίζονται τα γράμματα που συμπληρώνουν τη λέξη GOLD στα σύμβολα ενεργοποιούνται 12 επιπλέον περιστροφές!

Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή φρουτάκια στον κόσμο. Όταν ένα παιχνίδι γίνεται πρότυπο και το ακολουθούν δεκάδες αντιγραφές και απομιμήσεις, όλοι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικό. Άλλωστε το Bonanza Megaways™ ήταν το φρουτάκι που έκανε τα Megaways™ δημοφιλή στο ευρύ κοινό.

Video: Παιχνίδι στο Bonanza Megaways™ με εικονικά χρήματα

Τροχοί: 6

Γραμμές: 2-7

Paylines: 117.649

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,20

Μέγιστο ποντάρισμα: €20

Μέγιστη νίκη: 12.000x

Διακύμανση: Μέση

RTP: 96,00%

Έξτρα: Cascading Reels, Επιπλέον Spins με Unlimited Win Multiplier

Που μπορώ να παίξω το φρουτάκι Bonanza Megaways™;

Το φρουτάκι Bonanza Megaways™ θα το βρείτε στα:

> Αρχή της σελίδας

Rick and Morty Megaways ™

Το Rick and Morty είναι ένα ιδιαίτερο κόμιξ που απευθύνεται σε ενήλικες και έχει εκατομμύρια φίλους σε όλο τον κόσμο.

Ο τρελός επιστήμονας Rick παρασύρει τον μικρό Morty σε άλλες διαστάσεις για απίστευτες περιπέτειες και η Blueprint Gaming κατάφερε με εξαιρετική μαεστρία να μεταφέρει την ιστορία σε φρουτάκι.

Το φρουτάκι Rick and Morty Megaways έχει γραφικά που είναι πιστά αντίγραφα από την δημοφιλή σειρά και οι ήχοι που συνοδεύουν το παιχνιδι εκτοξεύουν την διασκέδαση.

Το slot Rick and Morty Megaways διαθέτει πολλά έξτρα χαρακτηριστικά που συνδυάζονται εξαιρετικά. Σύμβολα που πέφτουν με την μορφή καταρράκτη, wilds και scatter που οδηγούν σε 3 διαφορετικούς γύρους επιπλέον περιστροφών. Επιπλέον ο τροχός που εμφανίζεται μπορεί να εκτινάξει τις επιτυχίες των παικτών.

Πάρτε μια γεύση από τα εξαιρετικά γραφικά στο video που ακολουθεί:

Εικόνες από το παιχνίδι στο Rick and Morty Megaways™ με εικονικά χρήματα

Τροχοί: 6

Γραμμές Επιτυχίας (Paylines): μέχρι 117.649

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,10

Μέγιστο ποντάρισμα: €10

RTP: 96,55%

Έξτρα: Wilds, Scatter, Bonus Game, 3 διαφορετικά είδη επιπλέον περιστροφών

Που μπορώ να παίξω το φρουτάκι Rick and Morty Megaways ™ ;

Το φρουτάκι Rick and Morty Megaways™ θα το βρείτε στα:

> Αρχή της σελίδας

Stars Megaways

Το νέο φρουτάκι που προστέθηκε στην λίστα με τα φρουτάκια Megaways είναι το Starz Megaways που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2020 από την Pragmatic Play.

Με φόντο απέραντο διάστημα και τα απίθανα γραφικά, κάνει τους παίκτες να σκεφτούν πως πρόκειται για μια εξελιγμένη εκδοχή του slot Starburst! Διαθέτει 6 τροχούς και σε κάθε τροχό εμφανίζονται από 2 έως 7 πολύχρωμα σύμβολα πάνω σε διάφανο πλέγμα, το οποίο προσφέρει 117.649 πιθανούς τρόπους επιτυχίας.

Η διασκέδαση εκτοξεύεται με τα επεκτεινόμενα wilds και τον γύρο των επιπλέον περιστροφών!

Video: Παιχνίδι με εικονικά χρήματα

Mάθε τα πάντα για το φρουτάκι Starz Megaways στην παρουσίαση του Casinoweb!

Φρουτάκι Starz Megaways, χαρακτηριστικά:

Τροχοί: 6

Γραμμές: 2-7

Paylines: 117.649

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,20

Μέγιστο ποντάρισμα: €100

Μέγιστη νίκη: 10.000x

Διακύμανση: Υψηλή

RTP: 96.48%

Έξτρα: Επεκτεινόμενα Wilds, επιπλέον περιστροφές και Sticky επεκτεινόμενα wilds

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Ιουνίου, 2020

Πού μπορώ να παίξω το φρουτάκι Starz Megaways;

Το φρουτάκι Starz Megaways θα το βρείτε σε:

> Αρχή της σελίδας

Δες πώς θα παίξεις φρουτάκια με στρατηγική: Πάρε το δωρεάν ebook με 5+1 στρατηγικές για φρουτάκια!