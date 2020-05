Romeo & Juliet : Απίθανα γραφικά και λειτουργίες στο φρουτάκι της Novomatic

Η Novomatic παρουσιάζει το φρουτάκι Romeo & Juliet ! Ξεχωρίζει για τον μηχανισμό Sealed with a Kiss, που δίνει τη δυνατότητα για μεγάλες νίκες ενεργοποιώντας μία σειρά έξτρα λειτουργιών.

Μία από τις πιο γνωστές και συγκλονιστικές ιστορίες αγάπης, του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας παρουσιάζεται από την Novomatic σε slot και ζωντανεύει στις οθόνες μας μέσα από το φρουτάκι Romeo & Juliet - Sealed with a Kiss!

Η Novomatic παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο 5-κύλινδρο φρουτάκι Romeo & Juliet - Sealed with a Kiss, το οποίο μας μεταφέρει στην καρδιά του πασίγνωστου έργου του Σαίξπηρ.

Το παιχνίδι παίζεται με 30 σταθερές γραμμές επιτυχίας. Έχει πέντε τροχούς και 4 γραμμές σε κάθε τροχό.

Που μπορώ να παίξω το φρουτάκι Romeo & Juliet ;

Το φρουτάκι Romeo & Juliet - Sealed with a Kiss θα το βρείτε στο:

Romeo & Juliet - Sealed with a Kiss : Σύμβολα και λειτουργίες

Τα σύμβολα που θα συναντήσει ο παίκτης στην διάρκεια του παιχνιδιού είναι ο Romeo, η Juliet, ένα περιστέρι που μεταφέρει γράμματα, ένα μπουκάλι που μεταφέρει μηνύματα, μία μάσκα και τα σύμβολα της τράπουλας.

Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ο μηχανισμός Sealed with a Kiss, που δίνει τη δυνατότητα για μεγάλες νίκες ενεργοποιώντας μία σειρά έξτρα λειτουργιών.

Οι έξτρα λειτουργίες του παιχνιδιού είναι Change of Heart, Reel Love, A Brush With Love και Sealed With a Kiss.

Δείτε πώς παίζονται οι έξτρα λειτουργίες του slot Romeo & Juliet - Sealed with a Kiss:

Change of Heart: Στο τέλος οποιουδήποτε μη κερδισμένου γύρου, τα σύμβολα του πρώτου κυλίνδρου μετατοπίζονται τυχαία στο πλέγμα, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας νέων συνδυασμών.

Reel Love: Ενώ οι κύλινδροι περιστρέφονται, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν από αυτούς. Μόλις ο γύρος τελειώσει, ο επιλεγμένος κύλινδρος μαζί με τα σύμβολα του μεταφέρεται σε όλους τους υπόλοιπους κυλίνδρους.

A Brush With Love: Σε οποιαδήποτε μη νικηφόρα περιστροφή, τα σύμβολα στους κυλίνδρους αντικαθίστανται τυχαία με νέα για να σχηματίσουν έναν ή περισσότερους νικηφόρους συνδυασμούς.

Sealed with a Kiss Re-Spins: Ο Romeo έχει ένα ραβασάκι για την αγαπημένη του! Όταν εμφανιστεί ένα σύμβολο Love Letter στην πάνω θέση του 1ου κυλίνδρου, μετατρέπεται σε Stacked Wild και απονέμει ένα Re-spin. Εάν υπάρξει νίκη κατά τη διάρκεια του Re-spin, το Stacked Wild κινείται προς τους διπλανούς κυλίνδρους, μία θέση κάθε φορά, απονέμοντας επιπλέον Re-spins!

Με 4 συνεχόμενες νίκες από τον παίκτη, το ραβασάκι και τα stacked wilds φτάνουν στον τελευταίο κύλινδρο!

Τότε η Juliet εμφανίζεται στην οθόνη και παραλαμβάνει το γράμμα ανοίγοντας τον δρόμο για τις επιπλέον περιστροφές! Ο παίκτης κερδίζει πέντε επιπλέον περιστροφές ενώ η Juliet σκορπά δώρα στους τροχούς όπως wilds σε διάφορα μεγέθη ή έξτρα περιστροφές εκτοξεύοντας τις επιτυχίες.

Δείτε πώς παίζεται το νέο φτουτάκι, Romeo & Juliet - Sealed with a Kiss, της Novomatic στο video που ακολουθεί:

Φρουτάκι Romeo & Juliet - Sealed with a Kiss, , χαρακτηριστικά:

Τροχοί: 5

Γραμμές: 4

Paylines: 30

Ελάχιστο ποντάρισμα: €0,20

Μέγιστο ποντάρισμα: €40

Διακύμανση: Μεσαία

RTP: 95.02%

Έξτρα: επιπλέον περιστροφές, respins, wilds, τεράστια wilds, stacked wilds, δυνατότητα μετατροπής συμβόλων

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26 Μάη, 2020

