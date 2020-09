Κέρδισε 196.000€ από το κινητό της στο Live Casino της Stoiximan!

To “Dream Catcher” χαμογέλασε σε μία 25χρονη κοπέλα, μέλος της Stoiximan, τα ξημερώματα του Σαββάτου (19/09).

Ο τροχός της τύχης του “Dream Catcher” στο Live Casino της Stoiximan αποδείχθηκε και με το παραπάνω τυχερός για μία 25χρονη κοπέλα από την Εύβοια. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου, o παρουσιαστής του παιχνιδιού γύρισε τον τροχό σε ποντάρισμά της ύψους 200€, για να ακολουθήσουν multipliers (διαδοχικά x7, x7 και x20) με συνολικό κέρδος196.000€!

H 25χρονη έπαιζε στο σπίτι από το κινητό της και… “τρελάθηκε” όταν είδε την τεράστια νίκη της, όπως ανέφερε σε επικοινωνία που είχε αργότερα με την ομάδα της Stoiximan. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, το “Dream Catcher” είναι το αγαπημένο της παιχνίδι και παίζει με στόχο πάνω από όλα την διασκέδαση.

Ξεκίνησε με χαμηλότερα ποσά στο συγκεκριμένο παιχνίδι και κερδίζοντας αποφάσισε να αυξήσει το ποντάρισμα, ώσπου… έσκασαν τα multipliers που της έδωσαν 196.000€. Και όπως τόνισε στην ομάδα της Stoiximan, μέρος των χρημάτων θα το ξοδέψει σε ταξίδια τα οποία αγαπάει πολύ.

Monopoly Live, Deal or No Deal, Dream Catcher: Ένας συναρπαστικός κόσμος πάντα μαζί σου με αγαπημένα παιχνίδια στο LIVE VEGAS της Stoiximan

MONOPOLY © 1935, 2020 Hasbro, Inc. All Rights Reserved.Deal or No Deal TM & © 2002, 2020 Endemol Shine IP B.V

21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | ΚΕΘΕΑ: 210-9237777 | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MGA | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΕΕΠ | ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ