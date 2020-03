Η Pragmatic Play είναι στο Stoiximan.gr

H Pragmatic Play στο Stoiximan Casino

Το καζίνο του Stoiximan συνεχίζει να βελτιώνει το προϊόν που προσφέρει στους Έλληνες παίκτες, αυξάνοντας το πρόγραμμα των προσφορών* του, αλλά και προσθέτωντας νέα παιχνίδια από τους καλύτερους παρόχους παιχνιδιών καζίνο στον κόσμο.

Από τις 6 Μαρτίου, 2020, τα εντυπωσιακά φρουτάκια της Pragmatic Play θα βρίσκονται στη συλλογή του Stoiximan Καζίνο.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Stoiximan Καζίνο:

Επιπλέον, ένας ακόμα νέος πάροχος ήρθε για να κάνει.... το παιχνίδι σου καλύτερο.

Η Pragmatic Play είναι στο Stoiximan.gr με συναρπαστικά φρουτάκια όπως τα “Dog House”, “Wolf Gold” και “John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen” τα οποία βρίσκονται στην ενότητα Vegas και φυσικά με εύκολη πρόσβαση από κινητό, υπολογιστή και tablet!

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. 21+