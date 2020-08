Τρία βραβεία στα EGR Marketing & Innovation Awards 2020 για την Kaizen Gaming

Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ανάδειξή της ως Mobile Operator of the Year στα EGR Operator Awards και Rising Star in Sportsbetting στα εξίσου σημαντικά SBC Awards ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες online gaming παγκοσμίως, η Kaizen Gaming – όπως είναι η νέα επωνυμία της εταιρείας που δραστηριοποιείται σε 6 χώρες μέσα από τα brands Stoiximan και Betano - αποσπά τρία επιπλέον διεθνή βραβεία στα EGR Marketing & Innovation Awards 2020. Οι νέες αυτές διακρίσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνουν μερικά από τα κεντρικά χαρακτηριστικά της Kaizen Gaming (Stoiximan / Betano): Υπευθυνότητα, Τεχνολογίες Αιχμής, Επικοινωνία, Κοινωνικό Αποτύπωμα – με άλλα λόγια μερικά από τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά της διεθνώς.

Η ψηφιακή τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου, με την Kaizen Gaming να σαρώνει με τρία βραβεία στις κατηγορίες Casino Marketing Campaign, Sportsbook Innovation in Responsible Gaming και Socially Responsible Marketing Campaign, από τις 8 υποψηφιότητες στις οποίες ήταν φιναλίστ. Πιο συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν οι καμπάνιες «Όπου κι αν είσαι είναι και το Καζίνο σου», «Υβριδικό Μοντέλο: Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για την προστασία του παίκτη» και το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «Μικροί Ήρωες by Stoiximan» και ειδικότερα η καμπάνια που ενημερώνει για τη συνεργασία της με την HopeGenesis.

Το βραβείο για την καμπάνια «Όπου και αν είσαι είναι και το Καζίνο σου» ανάδειξε την υπευθυνότητα και δημιουργικότητα στην επικοινωνία του brand, αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει το συγκεκριμένο προϊόν στην ανάπτυξή της. Παράλληλα, η καμπάνια τοποθετεί τον πελάτη στο επίκεντρο για να προσφέρει άριστη, καινοτόμα και σύγχρονη παικτική εμπειρία, αναδεικνύοντας επιπλέον τις εταιρικές αξίες της Kaizen Gaming.

Η ομάδα της Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano) γιορτάζει τα 3 βραβεία στα EGR Marketing & Innovation Awards 2020

Η καμπάνια για το «Υβριδικό Μοντέλο: Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση της αξίας των ανθρώπων για την προστασία του παίκτη» αναδεικνύει τον τρόπο που η Kaizen Gaming διαχειρίζεται την Τεχνολογία. Η εταιρεία αξιοποιεί τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης για ταχύτερο και ακριβέστερο εντοπισμό συγκεκριμένων μοτίβων συμπεριφοράς, ώστε να αναλάβουν στη συνέχεια την επικοινωνία οι εκπαιδευμένοι agents για την καλύτερη προστασία και ασφάλεια του παίκτη. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια προσέγγιση που επιβεβαιώνει πως ο συνδυασμός της τεχνολογίας και της ανθρώπινης παρέμβασης μπορεί να συμβάλει στο Υπεύθυνο Παιχνίδι και που σύμφωνα με την Επιτροπή Αξιολόγησης «θα έπρεπε να εφαρμοστεί από το σύνολο του κλάδου».

Βραβείο κατέκτησε και η καμπάνια εταιρικής υπευθυνότητας «Μικροί Ήρωες by Stoiximan» και πιο συγκεκριμένα η συνέργεια της Kaizen Gaming με την HopeGenesis, αναδεικνύοντας την ισχυρή της δέσμευση για την ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα. Στη συναισθηματική αυτή καμπάνια πρωταγωνιστούν οι Πρεσβευτές του προγράμματος «Μικροί Ήρωες» Λευτέρης Πετρούνιας, Δημήτρης Διαμαντίδης, Σπύρος Γιαννιώτης και Βασιλική Μιλλούση ενσαρκώνοντας το μήνυμα της πρωτοβουλίας, που είναι ότι οι Ήρωες του Αύριο μπορούν να βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σε συνεργασία με την HopeGenesis η εταιρεία έχει υιοθετήσει δέκα ακριτικά νησιά με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου της υπογεννητικότητας στη χώρα. Μέχρι σήμερα, 33 μωρά έχουν γεννηθεί και αρκετές ακόμη έγκυες γυναίκες συνεχίζουν να λαμβάνουν ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και θεραπεία μέχρι τη γέννηση ακόμη περισσότερων Μικρών Ηρώων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων, που αποτελείται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες του χώρου διεθνώς, αναφέρει μερικά μόνο από τα στοιχεία που έκαναν τις υποψηφιότητες της Kaizen Gaming να ξεχωρίζουν: «Η βράβευση στην κατηγορία Casino Marketing Campaign ήταν ξεκάθαρη και σαφής για την Kaizen Gaming, σε μια συναρπαστική επικοινωνία που χρησιμοποιεί βασικά γραφικά που βασίζονται σε λεπτομερή ανάλυση αληθινών προσώπων. Μια ενδιαφέρουσα καμπάνια με εντυπωσιακά αποτελέσματα.» Στην κατηγορία Sportsbook Innovation in Responsible Gaming το σύστημα που ανέπτυξε η Kaizen Gaming αναδείχθηκε ως «μια εκπληκτική πρωτοβουλία που θα έπρεπε να εφαρμοστεί στο σύνολο του κλάδου», ενώ στην κατηγορία Socially Responsible Marketing Campaign, «η δράση “Μικροί Ήρωες” ανέδειξε υπέροχα μηνύματα και ένα εκπληκτικό έργο που μπορεί να εκπληρώσει και να προωθήσει ο κλάδος του e-Gaming, βοηθώντας ουσιαστικά σε πολλούς τομείς της κοινωνίας που δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά,.»

Η κατάκτηση των βραβείων αποτελεί ακόμη μια ιστορική στιγμή για την πορεία της Kaizen Gaming. H διάκριση αυτή επιβεβαιώνει μια σταθερή πορεία ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα: πέρα από την παρουσία σε 6 χώρες, η εταιρεία επενδύει στην ποιότητα και την υπευθυνότητα σε όλα τα επίπεδα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στα κριτήρια που θέτουν τον πήχη του κλάδου διεθνώς.

Τα EGR Marketing & Innovation Awards 2020 συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτυακών τυχερών παιγνίων στον κόσμο με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση των κορυφαίων πρακτικών στον κλάδο που συνεισφέρουν στην επιχειρησιακή αριστεία και την εμπορική επιτυχία τους. Προσελκύοντας περισσότερους από 250 επαγγελματίες του κλάδου, τα Βραβεία επιβραβεύουν τις πιο καινοτόμες και δημιουργικές εταιρείες, αναγνωρίζοντας βασικά εκείνους που κατάφεραν να προσθέσουν κάτι νέο στη βιομηχανία τον τελευταίο χρόνο. Στα φετινά EGR Marketing & Innovation Awards 2020 συμμετείχαν 50 και πλέον εταιρείες διαδικτυακών τυχερών παιγνίων από όλο τον κόσμο σε 25 ειδικές κατηγορίες με 172 συνολικές υποψηφιότητες.

Δήλωση του κ.Πάνου Κωνσταντόπουλου,Chief Marketing Officer Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano) κατά τη διάρκεια της βράβευσης

Σε δήλωσή του ο κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, Chief Marketing Officer Kaizen Gaming, σημείωσε «Είμαστε πραγματικά περήφανοι για τη διεθνή αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλουμε καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να θεωρούμαστε πλέον από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες GameTech εταιρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκινώντας λίγα χρόνια πριν και διατηρώντας τη βάση μας εδώ, στην Ελλάδα, όπου και γεννηθήκαμε, σήμερα έχουμε καταφέρει πολλά περισσότερα από όσα ίσως αρχικά φανταζόμασταν. Η ανάπτυξη όμως φέρνει και την ευθύνη, τόσο στο προϊόν, όσο και στην επικοινωνία του. Από την αρχή είχαμε αποφασίσει να διαφοροποιηθούμε και να επενδύσουμε σε παραγωγές υψηλού επιπέδου, με όραμα και στρατηγική. Στόχος μας είναι να προωθούμε την ψυχαγωγία και να εξασφαλίζουμε ότι τα μέλη μας διασκεδάζουν με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Ως εταιρεία GameTech, εφαρμόζουμε Τεχνολογίες Αιχμής συνδυάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τις νέες δυνατότητες και τις μοναδικές ανθρώπινες ιδιότητες, πάντα με τον πελάτη μας στο επίκεντρο. Και επειδή καμία εταιρεία δεν νοείται πλέον να λειτουργεί χωρίς να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο, το εκτεταμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μάς διαφοροποιεί από το σύνολο του κλάδου και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο. Αυτοί ήμασταν από την αρχή, αυτοί είμαστε και σήμερα. Περήφανοι για την ομάδα των 700+ εργαζομένων μας και των συνεργατών μας, που κάθε μέρα εργάζονται για να κάνουν το Παιχνίδι μας Καλύτερο.»

Λίγα λόγια για την Kaizen Gaming

Η Kaizen Gaming είναι η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία με το διεθνές brand Betano. Επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να επταπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 700 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 230 στελεχώνουν το τμήμα Τεχνολογίας.

Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, την Ασφαλή Ψυχαγωγία και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Ανάμεσά τους, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» που από το 2017 προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε περισσότερα από 30.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της, ενώ με την πρωτοβουλία «Try This At Home» ανατρέπει στην πράξη το Brain Drain.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας επισκεφθείτε το www.kaizengaming.com.

Για τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας επισκεφθείτε το www.iroes.gr ενώ για τη δράση Try This At Home μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο https://braingain.stoiximan.gr/