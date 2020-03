Το Las Vegas έχει γενέθλια και κλείνει τα… 114!

Η πόλη του Las Vegas είναι η «Μέκκα» των απανταχού τζογαδόρων. Σήμερα συμπληρώνονται 114 χρόνια από τις 15 Μαΐου του 1905, την ημέρα της ίδρυσης μίας πόλης που έμελλε να αλλάξει την ιστορία του τζόγου.

Το Las Vegas είναι η μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας της Nevada και αποτελεί την «άτυπη» πρωτεύουσα του τζόγου παγκοσμίως. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι αποκαλείται «Sin City».

Στις 15 Μαΐου του 1905, οι πρώτοι υπάλληλοι που θα εργάζονταν για τη δημιουργία των σιδηροδρομικών σταθμών, σχημάτισαν την πρώτη κοινότητα του Las Vegas.

Το όνομα "Las Vegas" είναι ισπανικής προέλευσης και σημαίνει "λιβάδια". Δεν επιλέχθηκε τυχαία αφού αποτελεί μια... όαση στην έρημο της Nevada.

Τα πρώτα χρόνια «ζωής» του Las Vegas δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο να αναδείξουν, όμως παρατηρήθηκε η συστηματική ανάπτυξη των παράνομων τυχερών παιχνιδιών.

Το σημείο – κλειδί ήταν η κατασκευή του φράγματος Hoover το 1931. Οι περίπου 5.000 κάτοικοι έγιναν μέσα σε λίγα χρόνια 25.000, οι περισσότεροι εκ των οποίων εργάστηκαν στην κατασκευή του φράγματος.

Αυτή η απότομη αύξηση πληθυσμού, κυρίως του αντρικού φύλου, έφερε παράλληλα, την άνθιση του τζόγου και της κατανάλωσης αλκοόλ. Ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα σήμαναν και το τέλος της ποτοαπαγόρευσης και της παρανομίας του τζόγου, λίγα χρόνια μετά το «κραχ» του 1929.

Τα πρώτα καζίνο ήταν πλέον γεγονός, όπως και η νομιμοποίηση του αλκοόλ και της πορνείας. Η πόλη απέκτησε πολύ γρήγορα το προσωνύμιο «Sin City», όπως προαναφέραμε, δηλαδή «Πόλη της Αμαρτίας».

Μετά το 1940, το Las Vegas είχε γίνει η πόλη του θεάματος. Πολυτελή καζίνο και ξενοδοχεία «ξεφύτρωναν» παντού, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκαν στα χέρια της Μαφίας.

Τη «μερίδα του λέοντος» στα καζίνο είχε και έχει ακόμα η γνωστή και ως «Las Vegas Strip», η λεωφόρος του Las Vegas.

Εκεί έχουν αναγερθεί τα περισσότερα και σημαντικότερα καζίνο, όπως το Flamingo του μεγαλομαφιόζου και «πρωτεργάτη» αυτής της πλευράς της πόλης, Bugsy Siegel. Ο Siegel είναι ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη δημιουργία μίας καζινούπολης, στη θέση μίας άδειας πόλης στην έρημο.

Μπορεί το έργο του να καθυστέρησε να αποδώσει καρπούς και ο ίδιος να δολοφονήθηκε πριν γευτεί τη χαρά της επιτυχίας του οράματος του, η παρακαταθήκη που άφησε, όμως, ήταν τεράστια.

Το Las Vegas είχε ήδη καθιερωθεί ως η πρωτεύουσα του τζόγου, το μέρος που όλοι ήθελα να επισκεφτούν.

Τα επόμενα χρόνια θα χτίζονταν στο Las Vegas Strip και άλλα σπουδαία καζίνο, όπως το Ceasars Palace που ιδρύθηκε το 1966 και το Bellagio Casino που ιδρύθηκε το 1998.

Η άλλη διάσημη, για τα καζίνο της, πλευρά του Las Vegas, είναι η Downtown Nevada Gaming Area. Εκεί διατηρείται ακόμα το παλαιότερο καζίνο, το Golden Gate Hotel & Casino, του οποίου η ανέγερση χρονολογείται από το 1906. Αρχικά η επωνυμία του ήταν Hotel Nevada.

Μέχρι το 1909 λειτουργούσε ως ξενοδοχείο – καζίνο όταν και απαγορεύτηκε ο τζόγος δια νόμου. Το 1931 νομιμοποιήθηκε και πάλι και μετονομάστηκε σε Golden Gate Casino.

Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το Binion’s Horseshoe, το καζίνο από όπου ξεκίνησε το σημερινό World Series of Poker.

Το Las Vegas συνέχισε να αποτελεί το Νο 1 προορισμό για τους θιασώτες του τζόγου και του θεάματος για πολλά χρόνια ακόμα. Σήμερα, έχει μείνει χαραγμένος στη μνήμη όλων ως ο πιο δημοφιλής προορισμός για τυχερά παιχνίδια.

Αριθμεί περισσότερα από 1700 καζίνο, στα οποία συνηθίζει να παίζει το 87% των επισκεπτών της πόλης! Αν σκεφτούμε ότι κάθε χρόνο οι επισκέπτες πλησιάζουν τα 40.000.000, τότε αντιλαμβανόμαστε εύκολα την τεράστια ροή χρήματος.

“After all, what happens in Vegas, stays in Vegas”…