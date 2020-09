Τα καλύτερα φρουτάκια με θέμα τον κινηματογράφο

10. DC Justice League

Οι ήρωες των κόμικς έχουν γοητεύσει μια γενιά θεατών, συμπεριλαμβανομένων πολλών που απολάμβαναν τα κόμικς τα παλιά τα χρόνια. Η τεράστια σειρά ταινιών μάς έδωσε σχεδόν αμέτρητους ήρωες, τώρα διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε φρουτάκια.

9. Grease

Αυτό η κλασική ταινία απολαμβάνεται ακόμα από εκατομμύρια θεατές που τους αρέσει να τραγουδούν και να χορεύουν νοσταλγώντας τη δεκαετία του 1950. Η θέση αυτής της ταινίας στο μυαλό πολλών ανθρώπων καθιστά ιδανική τη μεταφορά του σε παιχνίδι slot, για διασκέδαση μετά μουσικής στο καζίνο. Στο φρουτάκι Grease πολλά από τα αγαπημένα τραγούδια της ταινίας να ζωντανεύουν για να διασκεδάσουν τους παίκτες.

8. Kong

8. ΚονγκΤο μοντέρνο remake του κλασικού κακοποιού φαντασίας συναντήθηκε με μικτές κριτικές όταν έφτασε στη μεγάλη οθόνη, αλλά η ίδια η μάρκα είναι σχεδόν τόσο μεγάλη όσο ο επώνυμος γιγαντιαίος πίθηκος. Σήμερα, το τέρας που καταστρέφει τον ουρανοξύστη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο δικό του κουλοχέρη.

The modern remake of the classic fantasy villain was met with mixed reviews when it hit the big screen, but the brand itself is almost as big as the eponymous gigantic ape. Today, the skyscraper-wrecking monster plays a starring role in his own slots game.

7. Top Gun

Κορυφαίο κουλοχέρη GunΚορυφαίο κουλοχέρη Gun7. Κορυφαίο όπλοΗ ταινία δράσης που καθορίζει το είδος με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise ακολούθησε τη ζωή και τις στιγμές ενός πιλότου του Maverick και ενθάρρυνε τους κινηματογραφιστές να ακολουθήσουν τα πάθη τους στη ζέστη της μάχης. Προτείνουμε όμως μια πιο ορθολογική προσέγγιση για το καζίνο!

The genre-defining action movie starring Tom Cruise followed the life and times of a Maverick pilot and encouraged filmgoers to follow their passions in the heat of battle. But we recommend a more rational approach for the casino spin-off!

6. American Dad

6. Αμερικανός μπαμπάςΜιλώντας για spin-offs, ο Αμερικανός μπαμπάς είναι το κινούμενο σόου που παράγεται από τον Seth McFarlane που τρέχει μαζί με το Family Guy. Η σειρά δεν έχει γοητεύσει τους θαυμαστές όπως έκανε το πρωτότυπο, αλλά έχει αρκετά μεγάλο αριθμό για να εγγυηθεί το δικό του τρελό παιχνίδι καζίνο - και ορισμένοι από τους θαυμαστές της είναι επιμονή ότι είναι πολύ καλύτερο από το FG.

Speaking of spin-offs, American Dad is the animated show produced by Seth McFarlane that runs alongside Family Guy. The series hasn’t captivated fans like the original did, but it has a big enough following to warrant its own wacky casino game – and some of its fans are adamant it is much better than FG.

5. The X Files

Για παιχνίδι Slot, τα X αρχεία5. Τα X αρχείαΈνα σόου που πολλοί άνθρωποι θεωρούσαν ως την αιχμή της δεκαετίας του ενενήντα, τα X Files ακολούθησαν τις δοκιμές και τις δοκιμασίες των Mulder και Scully καθώς ερεύνησαν το παραφυσικό. Το παιχνίδι καζίνο που μοιράζεται το όνομά του είναι λίγο πιο προβλέψιμο αλλά όχι λιγότερο ενδιαφέρον.

A show that many people regarded as peak nineties, The X Files followed the trials and tribulations of Mulder and Scully as they investigated the paranormal. The casino game that shares its name is a little more predictable but no less intriguing.

4. Gladiator

Δεν είσαι διασκεδαστικός? Αυτή η επική αρχαία ρωμαϊκή ταινία απεικόνισε τους αγώνες του Μάξιμου εναντίον του ιδρύματος και κέρδισε τον Ράσελ Κρόου τεράστιες επιδοκιμασίες για την απόδοσή του. Και μπορείτε να ξαναζήσετε αυτές τις απίστευτες μάχες με το δικό του κουλοχέρη.

Are you not entertained? This epic Ancient Roman flick depicted Maximus’s struggles against the establishment and earned Russell Crowe huge plaudits for his performance. And you can relive those incredible battles with its own slot game.

3. Rocky

Για παιχνίδι Slot, Rocky3. ΒραχώδηςΑυτή η εμβληματική ταινία πυγμαχίας ενέπνευσε μια γενιά να αγωνιστεί για το μεγαλείο και ήταν τόσο δημοφιλής που γεννήθηκε ένα οκτώ ταινιών. Η εικονογραφία της δεκαετίας του '80 των πρωτότυπων ταινιών το έκανε τέλειο υποψήφιο για να μετατραπεί σε παιχνίδι καζίνο - και αυτό το έκανε, για να ευχαριστήσει πολλούς παίκτες.

This iconic boxing flick inspired a generation to strive for greatness and was so popular that it spawned an eight-film saga. The ’80s iconography of the original films made this a perfect candidate for being transformed into a casino game – and that it did, to the delight of several gamers.

2. Dirty Dancing

Αυτό το κλασικό λατρείας, με πρωταγωνιστή τον Patrick Swayze, προσέφερε στους θεατές την ώρα της ζωής τους - και τώρα μπορούν να απολαύσουν τη δράση ως συμπλήρωμα του αγαπημένου τους κουλοχέρηδες. Μάτια πεινασμένοι για το τζάκποτ; Αυτό θα μπορούσε να είναι το παιχνίδι για εσάς.

This cult classic, starring Patrick Swayze, offered movie-goers the time of their lives – and they can now enjoy the action as an accompaniment to their favourite slots game. Eyes hungry for the jackpot? This could be the game for you.

1. The Matrix

Για παιχνίδι Slot, The Matrix1. Η μήτραΤο Matrix προχώρησε στα όρια με τα ειδικά εφέ και την εννοιολογική αφήγηση και σήμερα θυμάται με αγάπη ως μια ταινία ορόσημο. Είναι μια από τις πολλές ταινίες της λίστας μας που δημιουργούν πολλές συνέπειες και σπέρματα, και δημιουργεί επίσης ένα πολύ ωραίο παιχνίδι καζίνο.

The Matrix pushed boundaries with its special effects and conceptual storytelling and is today fondly remembered as a milestone film. It’s one of many films on our list to spawn several sequels and spin-offs, and it also makes for a pretty cool casino game.